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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Баскаков: решение судьи показать вторую жёлтую карточку Маркелову - правильное
Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков заявил, что арбитр Владимир Москалёв принял правильное решение, показав вторую жёлтую карточку нападающему "Анжи" Ивану Маркелову в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги с "Амкаром".
"На 63-й минуте Маркелов сыграл жёстко, на оранжевую карточку. Зачем ты так прыгаешь? Так что решение судьи показать вторую карточку игроку в этом плане правильное. За столь агрессивную реакцию показать ещё одну красную карточку судья уже не мог. Но с чего вообще такая агрессия? Всё правильно сделал Москалёв. Только не знаю, внёс ли он агрессию по отношению к нему в протокол.
На 45-й минуте с вратарём "Амкара" столкнулся нападающий "Анжи". За Кацаева стало страшновато. Голкипер пытался убрать ногу, а если бы не стал этого делать, то была бы красная карточка. По всей видимости, надо было сразу останавливать игру, поскольку могло произойти что угодно. Может быть, человеку нужна была немедленная медицинская помощь", — заявил Баскаков в эфире программы "Свисток".
"На 63-й минуте Маркелов сыграл жёстко, на оранжевую карточку. Зачем ты так прыгаешь? Так что решение судьи показать вторую карточку игроку в этом плане правильное. За столь агрессивную реакцию показать ещё одну красную карточку судья уже не мог. Но с чего вообще такая агрессия? Всё правильно сделал Москалёв. Только не знаю, внёс ли он агрессию по отношению к нему в протокол.
На 45-й минуте с вратарём "Амкара" столкнулся нападающий "Анжи". За Кацаева стало страшновато. Голкипер пытался убрать ногу, а если бы не стал этого делать, то была бы красная карточка. По всей видимости, надо было сразу останавливать игру, поскольку могло произойти что угодно. Может быть, человеку нужна была немедленная медицинская помощь", — заявил Баскаков в эфире программы "Свисток".
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