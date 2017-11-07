Роман Зобнин: физически готов на 95 процентов

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, вызванный в сборную России для подготовки к контрольным матчам против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября) сказал, что за время восстановления от травмы получил много слов поддержки от болельщиков.- Физически я готов на 95 процентов, - сказал Зобнин во время прямого эфира в своем Инстаграме. - За те пять месяцев, что восстанавливался от травмы, получил много слов поддержки от болельщиков. Как бы все не говорили, что не нужно торопиться, я хочу скорее вернуться в игру.- Если болельщикам будет интересно, почему нет. У меня довольно интересный путь в футболе. Так что, может быть.- В детстве - ни за какую. У многих бывает так, за кого болеет папа, за того и сын. У меня папа - пилот. Так что, такого не было. Не было такого, чтобы хотел играть за какой-то клуб.- Если болельщикам будет интересно, почему нет. У меня довольно интересный путь в футболе. Так что, может быть.- Я люблю играть там, куда меня поставят. Особого предпочтения нет - можно ближе к атаке, можно и глубже. Конечно, комфортнее всего мне играть в центре полузащиты.- Я похож на Зобнина, и ни на кого другого.