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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Зобнин: физически готов на 95 процентов
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, вызванный в сборную России для подготовки к контрольным матчам против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября) сказал, что за время восстановления от травмы получил много слов поддержки от болельщиков.
- Физически я готов на 95 процентов, - сказал Зобнин во время прямого эфира в своем Инстаграме. - За те пять месяцев, что восстанавливался от травмы, получил много слов поддержки от болельщиков. Как бы все не говорили, что не нужно торопиться, я хочу скорее вернуться в игру.
- Многие спортсмены пишут автобиографии. Хотели бы тоже попробовать?
- Если болельщикам будет интересно, почему нет. У меня довольно интересный путь в футболе. Так что, может быть.
- За какую команду болели в детстве?
- В детстве - ни за какую. У многих бывает так, за кого болеет папа, за того и сын. У меня папа - пилот. Так что, такого не было. Не было такого, чтобы хотел играть за какой-то клуб.
- Многие спортсмены пишут автобиографии. Хотели бы тоже попробовать?
- Если болельщикам будет интересно, почему нет. У меня довольно интересный путь в футболе. Так что, может быть.
- На какой позиции вам нравится играть больше всего?
- Я люблю играть там, куда меня поставят. Особого предпочтения нет - можно ближе к атаке, можно и глубже. Конечно, комфортнее всего мне играть в центре полузащиты.
- Некоторые болельщики говорят, что по стилю вы похожи на Дженнаро Гаттузо и Эдагар Давидса?
- Я похож на Зобнина, и ни на кого другого.
"Спорт-Экспресс"
- Физически я готов на 95 процентов, - сказал Зобнин во время прямого эфира в своем Инстаграме. - За те пять месяцев, что восстанавливался от травмы, получил много слов поддержки от болельщиков. Как бы все не говорили, что не нужно торопиться, я хочу скорее вернуться в игру.
- Многие спортсмены пишут автобиографии. Хотели бы тоже попробовать?
- Если болельщикам будет интересно, почему нет. У меня довольно интересный путь в футболе. Так что, может быть.
- За какую команду болели в детстве?
- В детстве - ни за какую. У многих бывает так, за кого болеет папа, за того и сын. У меня папа - пилот. Так что, такого не было. Не было такого, чтобы хотел играть за какой-то клуб.
- Многие спортсмены пишут автобиографии. Хотели бы тоже попробовать?
- Если болельщикам будет интересно, почему нет. У меня довольно интересный путь в футболе. Так что, может быть.
- На какой позиции вам нравится играть больше всего?
- Я люблю играть там, куда меня поставят. Особого предпочтения нет - можно ближе к атаке, можно и глубже. Конечно, комфортнее всего мне играть в центре полузащиты.
- Некоторые болельщики говорят, что по стилю вы похожи на Дженнаро Гаттузо и Эдагар Давидса?
- Я похож на Зобнина, и ни на кого другого.
"Спорт-Экспресс"
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