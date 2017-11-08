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Доменико Кришито: "Зенит" - один из самых больших клубов в Европе

Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал, что в 2015 году мог перейти в "Интер", но в итоге не жалеет, что остался в петербургской команде.

"В 2015 году клубы вели переговоры, но не достигли согласия, так как "Зенит" потребовал слишком большую сумму. Возможно, это был упущенный мною шанс, но я ни о чём не жалею. Я провёл более 200 матчей за "Зенит" и стал самым результативным защитником в истории клуба. Это большая честь для меня, "Зенит" — один из самых больших клубов в Европе", — сказал Кришито.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 20:07
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8
(1)
№8 Написал: кандид (Сегодня, 20:26) #
  • +2
  •  (6)

Надутый , я бы сказал .
Регистрация: 29.09.2016
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:21) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
А то...!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:16) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Возможно и один из самых больших по бюджету и понтам, но не по имени точно.
Регистрация: 29.10.2010
№5 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 20:13) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Анжи»
Самый большой пузырь...
Регистрация: 1.05.2011
№4 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 20:13) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 24.11.2008
№3 Написал: Вася Поткин (Сегодня, 20:13) #
  • +4
  •  (8)
online

Тратят народные деньги на этот тупой клуб, пока большинство населения живет в дерьме. Ага, круто
Регистрация: 9.10.2016
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:12) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
если сравнивать с Интером из Баку smile


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 20:10) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Большой и Пухлый в русском языке слова разные. Объясните это итальянцу.
Регистрация: 3.06.2014
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