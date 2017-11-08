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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Доменико Кришито: "Зенит" - один из самых больших клубов в Европе
Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал, что в 2015 году мог перейти в "Интер", но в итоге не жалеет, что остался в петербургской команде.
"В 2015 году клубы вели переговоры, но не достигли согласия, так как "Зенит" потребовал слишком большую сумму. Возможно, это был упущенный мною шанс, но я ни о чём не жалею. Я провёл более 200 матчей за "Зенит" и стал самым результативным защитником в истории клуба. Это большая честь для меня, "Зенит" — один из самых больших клубов в Европе", — сказал Кришито.
"Чемпионат.сом"
"В 2015 году клубы вели переговоры, но не достигли согласия, так как "Зенит" потребовал слишком большую сумму. Возможно, это был упущенный мною шанс, но я ни о чём не жалею. Я провёл более 200 матчей за "Зенит" и стал самым результативным защитником в истории клуба. Это большая честь для меня, "Зенит" — один из самых больших клубов в Европе", — сказал Кришито.
"Чемпионат.сом"
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