Доменико Кришито: "Зенит" - один из самых больших клубов в Европе

Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал, что в 2015 году мог перейти в "Интер", но в итоге не жалеет, что остался в петербургской команде."В 2015 году клубы вели переговоры, но не достигли согласия, так как "Зенит" потребовал слишком большую сумму. Возможно, это был упущенный мною шанс, но я ни о чём не жалею. Я провёл более 200 матчей за "Зенит" и стал самым результативным защитником в истории клуба. Это большая честь для меня, "Зенит" — один из самых больших клубов в Европе", — сказал Кришито.