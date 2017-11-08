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Василий Уткин: Карасёв поплыл в матче "Локомотив" - ЦСКА

Известный футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал инцидент между Понтусом Вернблумом и Алексеем Миранчуком.

"Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошёл в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошёл с ума. Если он говорит, что это жёлтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать. Карасёв точно поплыл в матче «Локомотив» - ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля", - заявил Уткин в эфире Спорт ФМ.
Теги: Уткин Карасев
Сегодня, 21:40
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№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
А пред этим Хосонову красную по делу показал

Нет еп..., он нарисовал ее. Этот момент вообще бесспорный и только пара ослов от большого ума готова его оспаривать. Проспись smile
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:04) #
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  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
А пред этим Хосонову красную по делу показал? Есть понятие соответствия правилам. Ежели я тебе пощёчину отвесил, сие не факт попытки убийства. Нарушения бывают, но не все они караются удалением.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:50) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Сибирь»
вася жжёт по делу


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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