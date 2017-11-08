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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Василий Уткин: Карасёв поплыл в матче "Локомотив" - ЦСКА
Известный футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал инцидент между Понтусом Вернблумом и Алексеем Миранчуком.
"Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошёл в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошёл с ума. Если он говорит, что это жёлтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать. Карасёв точно поплыл в матче «Локомотив» - ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля", - заявил Уткин в эфире Спорт ФМ.
"Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошёл в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошёл с ума. Если он говорит, что это жёлтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать. Карасёв точно поплыл в матче «Локомотив» - ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля", - заявил Уткин в эфире Спорт ФМ.
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