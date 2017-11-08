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Юрий Семин навестил сборную Аргентины в Москве

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в среду днем приехал в гостиницу, где проживает сборная Аргентины.

Семин побывал на этаже забронированном за южноамериканской командой, сообщают "Известия".
Теги: Семин Сборная Аргентины
Сегодня, 22:30
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№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 23:12) #
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  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Палыч опять над бомжами стебется)
Регистрация: 9.03.2017
№4 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 23:06) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Хотел договориться,чтобы Месси дал футболку Миранчуку
Регистрация: 9.09.2013
№3 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 22:52) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
grisha,

Скорее всего ваш родимов больше смахивает с жигулевским, типично колхозная питерская ипало
Регистрация: 5.10.2011
№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:40) #
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Зачем?

Выпить хотел на халяву - но его никто не узнал и не налил
А Романцева с Ярцевым даже на этаж не пустили - они с Жигулёвским прорывались, а его даже коридорные не пьют ))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Зачем?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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