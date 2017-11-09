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"Локомотив" подал заявление в КДК о рассмотрении эпизода в матче с ЦСКА

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам матча 16-го тура РФПЛ "Локомотив" — ЦСКА (2:2) "железнодорожники" подали заявление в КДК о рассмотрении одного из эпизодов встречи.

"Мы получили заявление от "Локомотива" о рассмотрение одного эпизода. Сразу скажу – это не эпизод с ударом Вернблума. "Локомотив" прислал заявление, сейчас мы проводим проверку. Если КДК сочтём необходимым, то возбудим дело и рассмотрим его на очередном заседании комитета", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
Теги: Григорьянц Локомотив ЦСКА
Сегодня, 17:09
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