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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив" подал заявление в КДК о рассмотрении эпизода в матче с ЦСКА
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам матча 16-го тура РФПЛ "Локомотив" — ЦСКА (2:2) "железнодорожники" подали заявление в КДК о рассмотрении одного из эпизодов встречи.
"Мы получили заявление от "Локомотива" о рассмотрение одного эпизода. Сразу скажу – это не эпизод с ударом Вернблума. "Локомотив" прислал заявление, сейчас мы проводим проверку. Если КДК сочтём необходимым, то возбудим дело и рассмотрим его на очередном заседании комитета", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
"Мы получили заявление от "Локомотива" о рассмотрение одного эпизода. Сразу скажу – это не эпизод с ударом Вернблума. "Локомотив" прислал заявление, сейчас мы проводим проверку. Если КДК сочтём необходимым, то возбудим дело и рассмотрим его на очередном заседании комитета", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
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