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"Ахмат" заплатит штраф 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорблений в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать "Ахмат" за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес арбитра Владимира Сельдякова. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

"По матчу "Ахмат" — "Ростов": болельщики "Ахмата" скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, за это мы оштрафовали клуб на 20 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
Теги: Григорьянц Ахмат Ростов
Сегодня, 18:26
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 19:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
чё кричали? хотя можно догадаться ...
Регистрация: 26.04.2017
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