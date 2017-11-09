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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Ахмат" заплатит штраф 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорблений в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать "Ахмат" за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес арбитра Владимира Сельдякова. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.
"По матчу "Ахмат" — "Ростов": болельщики "Ахмата" скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, за это мы оштрафовали клуб на 20 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
"По матчу "Ахмат" — "Ростов": болельщики "Ахмата" скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, за это мы оштрафовали клуб на 20 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
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