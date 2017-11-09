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Виктор Гончаренко и Роберто Манчини оштрафованы на 30 тысяч каждый за выход за пределы технической зоны

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2).

"Гончаренко оштрафован на 30 тысяч рублей, это четвертый случай в сезоне. Также предупреждаем, что в случае повторения нарушения к нему будут применены более серьезные санкции. По матчу "Рубин" -"Зенит" (0:0): Главный тренер "Зенита" Манчини покидал пределы технической зоны, за что специалист оштрафован на 30 тысяч, это третье нарушение в сезоне. Наставник "Рубина" Курбан Бердыев за такое же нарушение оштрафован на 20 тысяч рублей, это второй случай в сезоне", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Гончаренко Манчини
Сегодня, 18:47
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