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Анатолий Мещеряков: бюджет "Локомотива" на 2018 год будет утвержден в декабре

Бюджет "Локомотива" будет утвержден на заседании совета директоров московского клуба в декабре, сообщил председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

В четверг на заседании совета директоров "Локомотива" обсуждался проект бюджета на следующий год. В этом году он составляет около 5,4 млрд рублей.

"На заседании рассматривали вопросы подготовки к зимней трансферной кампании. Обо всех результатах деятельности клуба во время кампании вы узнаете по факту. Второй вопрос: рассматривали в нулевом чтении бюджет на следующий год. По нему члены совета директоров высказали ряд предложений и замечаний. Создана комиссия совета директоров, которая вместе с менеджментом клуба доработает бюджет к следующему заседанию в декабре, тогда он будет утвержден", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 19:05
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