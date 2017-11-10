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Геннадий Орлов: почему судья не видит, что Дзюба держит руками соперника? Ну дай свисток

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 16-го тура чемпионата России "Рубин" – "Зенит" (0:0).

"Что Бердыев творил с нашим судьей в матче, как он на него кричал… Я удивился. Впервые увидел такого Бердыева. Он показывал, что Дзюба захватывает руками игрока. Правильно показывал по факту, хотя, конечно, неправильно по форме.

Но почему судья не может разобраться, что Дзюба держит руками соперника? Ну дай свисток", – сказал Орлов в эфире "Радио "Зенит".

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 01:42
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№1 Написал: Андрей Лихачёв (Сегодня, 02:27) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://qrf.in/lah3s1
Регистрация: 10.11.2017
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