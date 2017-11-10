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Андрей Канчельскис: думаю, Кокорин уже никуда из России не уедет

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин уже не перейдет в европейский клуб.

"Я всегда говорил, что молодым футболистам нужно пытаться уехать в Европу пока они молодые. Если говорить про Александра Кокорина, то в своё время он так и не смог уехать в другой европейский чемпионат и его засосала трясина. Я думаю, что он уже никуда не уедет", - цитирует Канчельскиса "Спорт FM".
Теги: Канчельскис Кокорин Зенит
Сегодня, 16:07
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(0)
№2 Написал: safonas (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (2)
online

он подает еще надежды


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: mustang (Сегодня, 16:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
думаю Кокорин уже не станет футболистом
Регистрация: 23.12.2015
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