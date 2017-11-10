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Андрей Ещенко: мне бы хотелось попробовать себя в Англии

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко хотел бы попробовать свои силы в английском чемпионате.

"Поскольку я атакующий крайний защитник, мне бы хотелось попробовать себя в Англии. Думаю, что мне подходит и тамошний стиль игры. Силовой, быстрый, с использованием флангов. Хотя в Германии, где на матчи приходит очень большое количество зрителей, тоже интересно", — цитирует Ещенко Bobsoccer.
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 17:45
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(1)
№6 Написал: Dedulya-80 Саратов (Сегодня, 19:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Нет, Андрюха. Если только в качестве костолома и бойца. Играешь до последнего. Но ты не атакующий защитник. Смотри игры Р.Карлоса, учись. Хотя, уже поздно.
Регистрация: 17.03.2013
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ага, особенно с твоей скоростью.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 18:40) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
как так?а украина це не европа?
Регистрация: 7.09.2015
№3 Написал: Бутурлиновка Царские палаты (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
Андрюха,в статье забыли написать,а ты и не вспомнил,что не только сильно,смело,с использование флангов.А ещё при этом и с использованием мяча.
Регистрация: 17.03.2010
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:10) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Я гляжу вся свинская братия прям мечтает свалить из хлева.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 18:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Старый ты уже, дядь, да и игра твоя даже наверное не для чемпион-шипа
Регистрация: 30.07.2009
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