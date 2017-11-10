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Ари: хотел бы остаться в "Локомотиве" еще на несколько лет, а, возможно, и завершить карьеру

Нападающий "Локомотива" Ари после завершения срока аренды хотел бы подписать полноценный контракт с московским клубом.

Бразилец перешел в "Локомотив" на правах аренды из "Краснодара" в феврале этого года. Летом арендное соглашение было продлено еще на один сезон.

"После того, как закончится арендный контракт, я бы хотел остаться в "Локомотиве". Этот клуб мне очень много дал, и я бы хотел остаться здесь еще на несколько лет, а, возможно, и завершить карьеру", - цитирует Ари ТАСС.
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 20:54
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(0)
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Было бы здорово... но впереди много работы !!!
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: Крокодил (Сегодня, 21:03) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Главное тебе здоровья !
Регистрация: 17.09.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:01) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Останется Семин останется и Ари.
Регистрация: 20.03.2014
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