Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Неманья Пейчинович: после этого сезона "Локомотиву" будет много чего отметить!

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович выразил мнение, что по окончании нынешнего сезона РФПЛ ему предстоит многое отметить, включая отметку в 100 матчей за клуб.

"Отмечу 100 матчей за "Локомотив" после последнего матча этого сезона. Будет много чего отметить! Мы постоянно работаем. Раньше у нас были проблемы с контратаками, сейчас они получаются хорошо. Можно ли сказать, что мы короли Москвы? Ещё рано", - цитирует Пейчиновича "Чемпионат.сом".
Теги: Пейчинович Локомотив
Сегодня, 21:03
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.