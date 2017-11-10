Евгений Бушманов: в матче с Арменией должны были забивать куда больше

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:04
Гарет Бэйл получил новую травму (1)
Гарет Бэйл получил новую травму (1)
20:54
Ари: хотел бы остаться в "Локомотиве" еще на несколько лет, а, возможно, и завершить карьеру (3)
Ари: хотел бы остаться в "Локомотиве" еще на несколько лет, а, возможно, и завершить карьеру (3)
20:45
"Манчестер Юнайтед" отправил скаута на матч Исландия – Чехия. Он приехал в Рейкьявик, а игра прошла в Катаре (2)
"Манчестер Юнайтед" отправил скаута на матч Исландия – Чехия. Он приехал в Рейкьявик, а игра прошла в Катаре (2)
18:44
Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника (3)
Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника (3)
17:04
Студентов в городах-хозяевах ЧМ, вероятно, выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских (16)
Студентов в городах-хозяевах ЧМ, вероятно, выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских (16)
16:26
Михаил Дегтярев назвал провокацией подачу информации о выселении студентов во время ЧМ-2018 (2)
Михаил Дегтярев назвал провокацией подачу информации о выселении студентов во время ЧМ-2018 (2)
14:42
Леандро Паредес: в России команды ждут вас в защите, а в Италии все клубы пытаются победить (3)
Леандро Паредес: в России команды ждут вас в защите, а в Италии все клубы пытаются победить (3)
14:28
Денис Глушаков: что сделаем, если выиграем ЧМ-2018? Да что хотите, то и сделаем, главное выиграть (видео) (4)
Денис Глушаков: что сделаем, если выиграем ЧМ-2018? Да что хотите, то и сделаем, главное выиграть (видео) (4)
12:44
Марат Измайлов: "Локомотиву" может помешать только он сам, а самая интересная команда - "Спартак" (8)
Марат Измайлов: "Локомотиву" может помешать только он сам, а самая интересная команда - "Спартак" (8)
Евгений Бушманов: в матче с Арменией должны были забивать куда больше
Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов подвел итоги отборочного матча Евро-2019 (U-21) против Армении (2:1).
– Я думаю, что получилась интересная игра. У нас было достаточно много голевых моментов, из которых мы использовали только два, хотя должны были, конечно, забивать куда больше. Подвела реализация. В середине второго тайма пропустили нелепый мяч и сами себе создали нервную концовку. Причем, до этого у наших ворот практически не было опасных моментов. Но самое главное, что выиграли, набрали три очка и движемся дальше.
- По сравнению с игрой в Сербии, сегодня в стартовом составе команды произошло несколько перестановок. С чем они были связаны, и каков был план на игру с Арменией?
– Во-первых, не было Гулиева, который выбыл из-за травмы. Что касается вратарской линии, то у нас на сегодняшний день в команде двое примерно равных, по моему мнению, вратарей. В матче с Арменией выбор пал на Лещука. По прошедшему матчу сложно cказать что-то определенное в этом плане, поскольку соперник практически не угрожал нашим воротам.
Наша главная задача была выиграть у Армении. Исходя из нее, планировали подготовку и выбирали состав. Эту задачу мы решили и одержали победу. Возможно, хотелось увидеть более качественного содержания игры, что ж, будем работать.
- У молодежной сборной России остался последний матч в этом году – контрольная игра на выезде с Италией, которая пройдет 14 ноября. Каковы ожидания от этой встречи?
– Жду интересной игры с хорошим соперником. У нас будут определенные изменения в составе. Сегодня, например, некоторые наши ребята не сыграли, но мы них рассчитываем. Постараемся задействовать в матче с Италией как можно больше игроков. Хотим увидеть ребят в деле на фоне достаточно сильного противника.
РФС
– Я думаю, что получилась интересная игра. У нас было достаточно много голевых моментов, из которых мы использовали только два, хотя должны были, конечно, забивать куда больше. Подвела реализация. В середине второго тайма пропустили нелепый мяч и сами себе создали нервную концовку. Причем, до этого у наших ворот практически не было опасных моментов. Но самое главное, что выиграли, набрали три очка и движемся дальше.
- По сравнению с игрой в Сербии, сегодня в стартовом составе команды произошло несколько перестановок. С чем они были связаны, и каков был план на игру с Арменией?
– Во-первых, не было Гулиева, который выбыл из-за травмы. Что касается вратарской линии, то у нас на сегодняшний день в команде двое примерно равных, по моему мнению, вратарей. В матче с Арменией выбор пал на Лещука. По прошедшему матчу сложно cказать что-то определенное в этом плане, поскольку соперник практически не угрожал нашим воротам.
Наша главная задача была выиграть у Армении. Исходя из нее, планировали подготовку и выбирали состав. Эту задачу мы решили и одержали победу. Возможно, хотелось увидеть более качественного содержания игры, что ж, будем работать.
- У молодежной сборной России остался последний матч в этом году – контрольная игра на выезде с Италией, которая пройдет 14 ноября. Каковы ожидания от этой встречи?
– Жду интересной игры с хорошим соперником. У нас будут определенные изменения в составе. Сегодня, например, некоторые наши ребята не сыграли, но мы них рассчитываем. Постараемся задействовать в матче с Италией как можно больше игроков. Хотим увидеть ребят в деле на фоне достаточно сильного противника.
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.