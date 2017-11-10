Евгений Бушманов: в матче с Арменией должны были забивать куда больше

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов подвел итоги отборочного матча Евро-2019 (U-21) против Армении (2:1).– Я думаю, что получилась интересная игра. У нас было достаточно много голевых моментов, из которых мы использовали только два, хотя должны были, конечно, забивать куда больше. Подвела реализация. В середине второго тайма пропустили нелепый мяч и сами себе создали нервную концовку. Причем, до этого у наших ворот практически не было опасных моментов. Но самое главное, что выиграли, набрали три очка и движемся дальше.– Во-первых, не было Гулиева, который выбыл из-за травмы. Что касается вратарской линии, то у нас на сегодняшний день в команде двое примерно равных, по моему мнению, вратарей. В матче с Арменией выбор пал на Лещука. По прошедшему матчу сложно cказать что-то определенное в этом плане, поскольку соперник практически не угрожал нашим воротам.Наша главная задача была выиграть у Армении. Исходя из нее, планировали подготовку и выбирали состав. Эту задачу мы решили и одержали победу. Возможно, хотелось увидеть более качественного содержания игры, что ж, будем работать.– Жду интересной игры с хорошим соперником. У нас будут определенные изменения в составе. Сегодня, например, некоторые наши ребята не сыграли, но мы них рассчитываем. Постараемся задействовать в матче с Италией как можно больше игроков. Хотим увидеть ребят в деле на фоне достаточно сильного противника.