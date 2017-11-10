Сергей Терехов и Тиам восстановились и готовы к матчу с "Ахматом"

Футболисты московского "Динамо" Сергей Терехов и Кали Тиам окончательно оправились от травм и готовы сыграть в ближайшем матче против "Ахмата".Оба игрока вышли с первых минут на поле в сегодняшней двухсторонней игре в рамках подготовки "Динамо" к матчу против «Ахмата» 18 ноября.Оба игрока пропустили несколько недель: Сергей Терехов из-за повреждения приводящей мышцы бедра, а Кали Тиам из-за повреждения мышцы живота.