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Ари: в игре с ЦСКА, к сожалению, от нас уплыла победа

Нападающий "Локомотива" Ари выразил мнение, что столичная команда упустила победу в матче 16-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:2).

"Мне самому больше всего нравится играть в "класико", против команд, которые считаются топовыми. Очень больно пропускать такие матчи! В игре с ЦСКА, к сожалению, от нас уплыла победа. Но по содержанию это один из лучших матчей сезона", – цитирует Ари "Спорт-Экспресс".
Теги: Ари Локомотив ЦСКА
Сегодня, 20:32
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