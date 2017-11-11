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Павел Погребняк: в 2007 игрокам "Зенита" дали по $ 1 млн? Видимо, это прошло мимо меня

Экс-нападающий "Зенита" Павел Погребняк, ныне выступающий за "Динамо" прокомментировал информацию, согласно которой футболисты питерского клуба получили по 1 млн долларов премиальных за чемпионство в 2007 году.

"Видимо, эти деньги прошли мимо меня!", - цитирует Погребняка "Чемпионат.сом".

Также Погребняк вспомнил о праздновании титула в Петербурге.

"После возвращения в Петербург мы ехали на автобусе по Невскому, если я не ошибаюсь. Там были толпы людей, которые нас встречали! Ожидали, что будет празднование, а болельщики будут очень эмоциональны на встрече с нами, но чтобы настолько… Даже предположить не могли! Они встречали нас в аэропорту и ждали на «Петровском». Собрался полный стадион, это непередаваемые эмоции как для игроков, так и для болельщиков и города".
Теги: Погребняк Зенит
Вчера, 23:12
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№3 Написал: mifodya Москва (Сегодня, 00:07) #
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online

Цитата: Almaz
Сменщик, садись! Два. Эта новость уже была сегодня

Цитата: Manchester United
спроси у Хаггена куда и на что шли деньги,просто у тебя их вычли по умолчанию smile

Вы, господа, а так же автор, хватит считать чужие деньги, заработайте СВОИ. Про баксы прочитали, а про эмоции игрока по поводу празднования (и не только игрока, но всего города, да что, города, региона РФ) это все по-боку....... Одним словом, МЯСО.......
Регистрация: 19.03.2007
№2 Написал: Manchester United (Вчера, 23:50) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
спроси у Хаггена куда и на что шли деньги,просто у тебя их вычли по умолчанию smile
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Almaz (Вчера, 23:33) #
  • -1
  •  (1)

Сменщик, садись! Два. Эта новость уже была сегодня
Регистрация: 29.07.2015
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