"Рубин" выразил соболезнования Сесару Навасу в связи со смертью отца

Руководство казанского "Рубина" выразило слова поддержки защитнику команды Сесару Навасу, потерявшему отца."Сегодня защитник нашей команды Сесар Навас и вся рубиновая семья понесли тяжелую утрату. После продолжительной болезни скончался отец Сесара. Выражаем искренние соболезнования… Сесар, мы с тобой... Nuestras m?s sentidas condolencias", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.