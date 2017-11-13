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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Рубин" выразил соболезнования Сесару Навасу в связи со смертью отца
Руководство казанского "Рубина" выразило слова поддержки защитнику команды Сесару Навасу, потерявшему отца.
"Сегодня защитник нашей команды Сесар Навас и вся рубиновая семья понесли тяжелую утрату. После продолжительной болезни скончался отец Сесара. Выражаем искренние соболезнования… Сесар, мы с тобой... Nuestras m?s sentidas condolencias", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
ФК "Рубин"
"Сегодня защитник нашей команды Сесар Навас и вся рубиновая семья понесли тяжелую утрату. После продолжительной болезни скончался отец Сесара. Выражаем искренние соболезнования… Сесар, мы с тобой... Nuestras m?s sentidas condolencias", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
ФК "Рубин"
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