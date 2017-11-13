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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" поздравил Анатолия Давыдова с 64-летием
Сегодня отмечает день рождения рекордсмен "Зенита" по числу проведенных матчей и главный тренер "Зенита"-2 Анатолий Давыдов, сообщает официальный сайт клуба. Специалисту сегодня исполнилось 64 года.
"Уважаемый Анатолий Викторович! Мы благодарим Вас за победы, которые Вы добились вместе с сине-бело-голубыми, и за ценный опыт, который Вы передаете подрастающему поколению игроков "Зенита", — говорится в поздравлении.
"Уважаемый Анатолий Викторович! Мы благодарим Вас за победы, которые Вы добились вместе с сине-бело-голубыми, и за ценный опыт, который Вы передаете подрастающему поколению игроков "Зенита", — говорится в поздравлении.
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