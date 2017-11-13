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"Зенит" поздравил Анатолия Давыдова с 64-летием

Сегодня отмечает день рождения рекордсмен "Зенита" по числу проведенных матчей и главный тренер "Зенита"-2 Анатолий Давыдов, сообщает официальный сайт клуба. Специалисту сегодня исполнилось 64 года.

"Уважаемый Анатолий Викторович! Мы благодарим Вас за победы, которые Вы добились вместе с сине-бело-голубыми, и за ценный опыт, который Вы передаете подрастающему поколению игроков "Зенита", — говорится в поздравлении.
Теги: Зенит
Сегодня, 17:02
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№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Преданный человек. Наш на 100%. Никогда не забуду, как он с сыном Зенит тянули в тяжелую годину. Здоровья и удачи.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
долгих лет
Регистрация: 20.07.2009
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