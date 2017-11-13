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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Екатеринбург Уфа
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Игроки "Автомобилиста" и "Урала" собрали почти 500 тысяч рублей, сыграв в благотворительном матче
Игроки екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист" и ФК "Урал" собрали 488 тыс. рублей, сыграв в футбольно-хоккейном благотворительном матче на льду в валенках.
"Нам удалось собрать 488 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе екатеринбургского "Урала".
Хоккеисты и футболисты 11 ноября вышли на лед в валенках и сыграли два тайма. Один - в хоккей с мячом, а второй - в футбол.
"Хоккейную часть "Автомобилист" выиграл со счетом 5:1, мы выиграли футбольный тайм со счетом 2:1", - уточнили в пресс-службе.
Все вырученные средства будут направлены на поддержку школы-интерната "Эверест", в которой обучаются дети с диагнозом ДЦП.
ТАСС
"Нам удалось собрать 488 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе екатеринбургского "Урала".
Хоккеисты и футболисты 11 ноября вышли на лед в валенках и сыграли два тайма. Один - в хоккей с мячом, а второй - в футбол.
"Хоккейную часть "Автомобилист" выиграл со счетом 5:1, мы выиграли футбольный тайм со счетом 2:1", - уточнили в пресс-службе.
Все вырученные средства будут направлены на поддержку школы-интерната "Эверест", в которой обучаются дети с диагнозом ДЦП.
ТАСС
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