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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Анжи Арена" сертифицирована еще на два года
Домашний стадион "Анжи" успешно прошел сертификацию Российского футбольного союза, сообщает официальный сайт клуба.
Вопросами сертификации стадионов занимается отдел лицензирования и сертификации РФС. Ранее "Анжи Арена" уже проходила эту процедуру. И также успешно.
Летом в Махачкале была комиссия РФС, которая проводила инспекционное обследование всей инфраструктуры на стадионе "Анжи Арена". После устранения всех замечаний и выполнения всех рекомендаций уже в Москве, в Доме футбола, состоялось заседании комиссии, на котором было принято решение о присвоении стадионам сертификатов первой и четвертой категории. Всего таковых категорий в России пять – от высшей до четвертой. Например, матчи российской Премьер-Лиги проводятся только на аренах высшей и первой категории.
Вопросами сертификации стадионов занимается отдел лицензирования и сертификации РФС. Ранее "Анжи Арена" уже проходила эту процедуру. И также успешно.
Летом в Махачкале была комиссия РФС, которая проводила инспекционное обследование всей инфраструктуры на стадионе "Анжи Арена". После устранения всех замечаний и выполнения всех рекомендаций уже в Москве, в Доме футбола, состоялось заседании комиссии, на котором было принято решение о присвоении стадионам сертификатов первой и четвертой категории. Всего таковых категорий в России пять – от высшей до четвертой. Например, матчи российской Премьер-Лиги проводятся только на аренах высшей и первой категории.
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