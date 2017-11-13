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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Жерар Гоу может продолжить карьеру в одном из клубов Москвы
Лучшим нападающим Казахстана Жераром Гоу, который по окончании контракта покинет "Кайрат", интересуется московский клуб из российской Премьер-Лиги. Об этом рассказал агент футболиста Сергей Новиков.
"Жераром Гоу интересуются клубы из верхней части таблицы РФПЛ. Не буду сейчас говорить названия команд, но скажу, что есть один клуб из Москвы. Футболист адаптирован и забил более 100 мячей за три сезона. В Китае им интересуются также клубы первой пятёрки.
Даже если наши специалисты не рассматривают чемпионат Казахстана как топовый турнир, тогда как объяснить, что никто до Жерара Гоу не смог забить более 100 мячей за три сезона. Никто в "Кайрате" не смог забить хотя бы 50 мячей. Гоу забивает в чемпионате, Кубке и Лиге Европы. Поэтому в России он пригодится любому клубу, наверное, кроме "Зенита". Когда Жерару дают играть – он забивает. Мы уверены в его силах", - цитирует Новикова "Чемпионат.сом"
"Жераром Гоу интересуются клубы из верхней части таблицы РФПЛ. Не буду сейчас говорить названия команд, но скажу, что есть один клуб из Москвы. Футболист адаптирован и забил более 100 мячей за три сезона. В Китае им интересуются также клубы первой пятёрки.
Даже если наши специалисты не рассматривают чемпионат Казахстана как топовый турнир, тогда как объяснить, что никто до Жерара Гоу не смог забить более 100 мячей за три сезона. Никто в "Кайрате" не смог забить хотя бы 50 мячей. Гоу забивает в чемпионате, Кубке и Лиге Европы. Поэтому в России он пригодится любому клубу, наверное, кроме "Зенита". Когда Жерару дают играть – он забивает. Мы уверены в его силах", - цитирует Новикова "Чемпионат.сом"
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