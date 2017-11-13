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Жерар Гоу может продолжить карьеру в одном из клубов Москвы

Лучшим нападающим Казахстана Жераром Гоу, который по окончании контракта покинет "Кайрат", интересуется московский клуб из российской Премьер-Лиги. Об этом рассказал агент футболиста Сергей Новиков.

"Жераром Гоу интересуются клубы из верхней части таблицы РФПЛ. Не буду сейчас говорить названия команд, но скажу, что есть один клуб из Москвы. Футболист адаптирован и забил более 100 мячей за три сезона. В Китае им интересуются также клубы первой пятёрки.

Даже если наши специалисты не рассматривают чемпионат Казахстана как топовый турнир, тогда как объяснить, что никто до Жерара Гоу не смог забить более 100 мячей за три сезона. Никто в "Кайрате" не смог забить хотя бы 50 мячей. Гоу забивает в чемпионате, Кубке и Лиге Европы. Поэтому в России он пригодится любому клубу, наверное, кроме "Зенита". Когда Жерару дают играть – он забивает. Мы уверены в его силах", - цитирует Новикова "Чемпионат.сом"
Сегодня, 20:05
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№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dryhnozaurus
Мы или ЦСКА?

свободным агентом нужнее знаешь кому....


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 20:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мы или ЦСКА?
Регистрация: 12.06.2016
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:18) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
В Краснодаре ничего не показал.. Рановато ему в клуб "верхней части таблицы". Динамо - возможно. Ростов, Амкар, Урал - вот эти клубы вполне могли бы его рассматривать


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:14) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А что у бомжей такие супер напы?
Регистрация: 12.02.2013
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