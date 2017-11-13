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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Ахмед Муса: надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА
Нигерийский нападающий "Лестера" Ахмед Муса хотел бы вернуться в российский ЦСКА.
"Я читал о переходе в "Спартак", но это невозможно, потому что я большой болельщик ЦСКА и не мог себя представить в "Спартаке". Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА, мне бы этого хотелось.
ЦСКА всегда останется в моем сердце, я всегда любил этот клуб. Я горд, что выступал в таком клубе. Да, это было сложное решение для меня - покинуть ЦСКА. Может быть, мне бы хотелось вернуться в ЦСКА", - цитирует футболиста ТАСС.
"Я читал о переходе в "Спартак", но это невозможно, потому что я большой болельщик ЦСКА и не мог себя представить в "Спартаке". Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА, мне бы этого хотелось.
ЦСКА всегда останется в моем сердце, я всегда любил этот клуб. Я горд, что выступал в таком клубе. Да, это было сложное решение для меня - покинуть ЦСКА. Может быть, мне бы хотелось вернуться в ЦСКА", - цитирует футболиста ТАСС.
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