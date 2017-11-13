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Ахмед Муса: надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА

Нигерийский нападающий "Лестера" Ахмед Муса хотел бы вернуться в российский ЦСКА.

"Я читал о переходе в "Спартак", но это невозможно, потому что я большой болельщик ЦСКА и не мог себя представить в "Спартаке". Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА, мне бы этого хотелось.

ЦСКА всегда останется в моем сердце, я всегда любил этот клуб. Я горд, что выступал в таком клубе. Да, это было сложное решение для меня - покинуть ЦСКА. Может быть, мне бы хотелось вернуться в ЦСКА", - цитирует футболиста ТАСС.
Теги: Муса ЦСКА
Сегодня, 18:48
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:57) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Мусик....ты сейчас нереально необходим
как смеялись ранее...что тупо бегунок
но тут ты был у нас лучшим бомбардиром


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Витька - не тянет, давай домой, Ахмед!!!
Регистрация: 26.09.2010
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