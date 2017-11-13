Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Стоимость реконструкции стадиона "Локомотива" составит около 1,5 млрд рублей

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что стоимость строительства раздвижной крыши и крытых фасадов на стадионе "РЖД-Арена" составит около 1,5 млрд рублей.

Ранее Геркус на своих страницах в соцсетях сообщил, что у "РЖД-Арены" появятся крытые фасады и закрывающаяся крыша.

"Мы играем много матчей осенью, немного зимой и ранней весной. Стоит проблема обогрева, есть много вариантов решений по завесе, тепловому полу, но мы решили, что надо двигаться радикальным путем. В Копенгагене есть такая же арена с крышей, как в Амстердаме, Петербурге и Франкфурте. Много где сначала был построен стадион, а потом во время реконструкции делали крышу, и сейчас мы сделаем эскизы, обговорим с подрядчиками, после чего будем понимать стоимость реконструкции.

Я представляю, как это будет реализовываться, мы хотим, чтобы внешний облик стадиона был лучше, а не хуже. Что касается стоимости, на опыте Петербурга нельзя сказать, потому что там другой проект. Если на опыте других стадионов, думаем, между одним и двумя миллиардами рублей, полтора миллиарда - это лучшее решение. Мы хотим растянуть финансирование на несколько лет, возможно, взять кредит.

Главное, что у нас будет понимание сроков, сметы, внешнего вида и способа реализации - сколько нужно этапов, потому что мы не хотим прерывать игры чемпионата и хотим строить в зимние и летние паузы: думаю, двух пауз должно хватить. Клуб не будет уходить со стадиона, возможно, будем просить, чтобы в календаре ставили побольше выездных матчей в какой-то период.

До конца 2018 года у нас будет проект, тогда мы будем понимать стоимость, сроки и способы реконструкции, чтобы что-то сделать, надо сформировать проект, пройти экспертизу. Деньги на проектные работы будут выделены из бюджета следующего года. Это миллионы рублей - 10, 20, 30, 40 миллионов, многое зависит от стадий", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 22:03
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 23:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
РЖД решило "попилить" бабосики smirk
Пол стадиона сносить придется в последствии, как минимум . На чем крыша держаться будет? На чем раздвигаться? Фасады еще...
Какие пол стадиона?! Всё почти сносить придется и заново строить.
Регистрация: 28.01.2016
№2 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 23:41) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Берегись бакланов.
Регистрация: 24.05.2017
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
1,5 млрд., лимита. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.