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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Стоимость реконструкции стадиона "Локомотива" составит около 1,5 млрд рублей
Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что стоимость строительства раздвижной крыши и крытых фасадов на стадионе "РЖД-Арена" составит около 1,5 млрд рублей.
Ранее Геркус на своих страницах в соцсетях сообщил, что у "РЖД-Арены" появятся крытые фасады и закрывающаяся крыша.
"Мы играем много матчей осенью, немного зимой и ранней весной. Стоит проблема обогрева, есть много вариантов решений по завесе, тепловому полу, но мы решили, что надо двигаться радикальным путем. В Копенгагене есть такая же арена с крышей, как в Амстердаме, Петербурге и Франкфурте. Много где сначала был построен стадион, а потом во время реконструкции делали крышу, и сейчас мы сделаем эскизы, обговорим с подрядчиками, после чего будем понимать стоимость реконструкции.
Я представляю, как это будет реализовываться, мы хотим, чтобы внешний облик стадиона был лучше, а не хуже. Что касается стоимости, на опыте Петербурга нельзя сказать, потому что там другой проект. Если на опыте других стадионов, думаем, между одним и двумя миллиардами рублей, полтора миллиарда - это лучшее решение. Мы хотим растянуть финансирование на несколько лет, возможно, взять кредит.
Главное, что у нас будет понимание сроков, сметы, внешнего вида и способа реализации - сколько нужно этапов, потому что мы не хотим прерывать игры чемпионата и хотим строить в зимние и летние паузы: думаю, двух пауз должно хватить. Клуб не будет уходить со стадиона, возможно, будем просить, чтобы в календаре ставили побольше выездных матчей в какой-то период.
До конца 2018 года у нас будет проект, тогда мы будем понимать стоимость, сроки и способы реконструкции, чтобы что-то сделать, надо сформировать проект, пройти экспертизу. Деньги на проектные работы будут выделены из бюджета следующего года. Это миллионы рублей - 10, 20, 30, 40 миллионов, многое зависит от стадий", - цитирует Геркуса ТАСС.
Ранее Геркус на своих страницах в соцсетях сообщил, что у "РЖД-Арены" появятся крытые фасады и закрывающаяся крыша.
"Мы играем много матчей осенью, немного зимой и ранней весной. Стоит проблема обогрева, есть много вариантов решений по завесе, тепловому полу, но мы решили, что надо двигаться радикальным путем. В Копенгагене есть такая же арена с крышей, как в Амстердаме, Петербурге и Франкфурте. Много где сначала был построен стадион, а потом во время реконструкции делали крышу, и сейчас мы сделаем эскизы, обговорим с подрядчиками, после чего будем понимать стоимость реконструкции.
Я представляю, как это будет реализовываться, мы хотим, чтобы внешний облик стадиона был лучше, а не хуже. Что касается стоимости, на опыте Петербурга нельзя сказать, потому что там другой проект. Если на опыте других стадионов, думаем, между одним и двумя миллиардами рублей, полтора миллиарда - это лучшее решение. Мы хотим растянуть финансирование на несколько лет, возможно, взять кредит.
Главное, что у нас будет понимание сроков, сметы, внешнего вида и способа реализации - сколько нужно этапов, потому что мы не хотим прерывать игры чемпионата и хотим строить в зимние и летние паузы: думаю, двух пауз должно хватить. Клуб не будет уходить со стадиона, возможно, будем просить, чтобы в календаре ставили побольше выездных матчей в какой-то период.
До конца 2018 года у нас будет проект, тогда мы будем понимать стоимость, сроки и способы реконструкции, чтобы что-то сделать, надо сформировать проект, пройти экспертизу. Деньги на проектные работы будут выделены из бюджета следующего года. Это миллионы рублей - 10, 20, 30, 40 миллионов, многое зависит от стадий", - цитирует Геркуса ТАСС.
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