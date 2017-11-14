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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Черышев: жду, что Денис будет играть в марте за сборную России
Отец полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева Дмитрий рассказал о состоянии своего сына.
– Как себя чувствует Денис Черышев в "Вильярреале"?
– Нормально. Ему дали время на полное восстановление. До этого он не успевал восстановиться, шов более-менее был в порядке, а мышца, которая вокруг шва, была слабой. Получалось так, что она постоянно рвалась. После полного восстановления Денис много работал в тренажерном зале, занимался по индивидуальной программе. Поэтому сейчас он в хорошем тонусе, раздает голевые передачи.
– Сильно переживает, что он пока вне сборной?
– Черчесов ему звонил и был разговор между ними. Стас следит за Денисом, просто прошло мало времени после восстановления для того, чтобы получить вызов в сборную. Сейчас могу сказать, что Денис набирает обороты. То, что есть перерыв в чемпионате Испании, – это огромный плюс для него, благодаря этому восстановление будет лучше и быстрее.
– В марте в игре с Бразилией увидим его?
– Все будет зависеть от Черчесова и самого Дениса. Я жду, что он будет играть.
"Советский спорт"
– Как себя чувствует Денис Черышев в "Вильярреале"?
– Нормально. Ему дали время на полное восстановление. До этого он не успевал восстановиться, шов более-менее был в порядке, а мышца, которая вокруг шва, была слабой. Получалось так, что она постоянно рвалась. После полного восстановления Денис много работал в тренажерном зале, занимался по индивидуальной программе. Поэтому сейчас он в хорошем тонусе, раздает голевые передачи.
– Сильно переживает, что он пока вне сборной?
– Черчесов ему звонил и был разговор между ними. Стас следит за Денисом, просто прошло мало времени после восстановления для того, чтобы получить вызов в сборную. Сейчас могу сказать, что Денис набирает обороты. То, что есть перерыв в чемпионате Испании, – это огромный плюс для него, благодаря этому восстановление будет лучше и быстрее.
– В марте в игре с Бразилией увидим его?
– Все будет зависеть от Черчесова и самого Дениса. Я жду, что он будет играть.
"Советский спорт"
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