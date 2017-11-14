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Дмитрий Черышев: жду, что Денис будет играть в марте за сборную России

Отец полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева Дмитрий рассказал о состоянии своего сына.

– Как себя чувствует Денис Черышев в "Вильярреале"?

– Нормально. Ему дали время на полное восстановление. До этого он не успевал восстановиться, шов более-менее был в порядке, а мышца, которая вокруг шва, была слабой. Получалось так, что она постоянно рвалась. После полного восстановления Денис много работал в тренажерном зале, занимался по индивидуальной программе. Поэтому сейчас он в хорошем тонусе, раздает голевые передачи.

– Сильно переживает, что он пока вне сборной?

– Черчесов ему звонил и был разговор между ними. Стас следит за Денисом, просто прошло мало времени после восстановления для того, чтобы получить вызов в сборную. Сейчас могу сказать, что Денис набирает обороты. То, что есть перерыв в чемпионате Испании, – это огромный плюс для него, благодаря этому восстановление будет лучше и быстрее.

– В марте в игре с Бразилией увидим его?

– Все будет зависеть от Черчесова и самого Дениса. Я жду, что он будет играть.

"Советский спорт"
Теги: Черышев Черчесов Сборная России
Сегодня, 16:33
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№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Если травму не получит, как всегда.. Даже Измайлов не такой хрупкий.
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:35) #
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Эту сборную ослабить невозможно.
Вот только чем Черышев лучше скажем Канунникова?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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