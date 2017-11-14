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Сердар Азмун: Бердыев - замечательный человек, которому хочется доверять

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун считает, что главный тренер казанской команды Курбан Бердыев является лучшим российским специалистом.

"Не хочу делать громких заявлений, но он один из тех тренеров, которым хочется доверять. Почему? Потому что когда ты видишь конечный результат и понимаешь, за счёт чего он достигается, то проникаешься уважением к тренеру. На данный момент Курбан Бекиевич — один из лучших российских тренеров. В Казани все его по-настоящему уважают. Он — замечательный человек и один из немногих, кто выкладывается без остатка", - цитирует Азмуна RT.
Теги: Азмун Бердыев Рубин
Сегодня, 22:27
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Так дай ему пять рублей в долг
И порощайся навсегда )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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