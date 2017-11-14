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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сердар Азмун: Бердыев - замечательный человек, которому хочется доверять
Нападающий "Рубина" Сердар Азмун считает, что главный тренер казанской команды Курбан Бердыев является лучшим российским специалистом.
"Не хочу делать громких заявлений, но он один из тех тренеров, которым хочется доверять. Почему? Потому что когда ты видишь конечный результат и понимаешь, за счёт чего он достигается, то проникаешься уважением к тренеру. На данный момент Курбан Бекиевич — один из лучших российских тренеров. В Казани все его по-настоящему уважают. Он — замечательный человек и один из немногих, кто выкладывается без остатка", - цитирует Азмуна RT.
"Не хочу делать громких заявлений, но он один из тех тренеров, которым хочется доверять. Почему? Потому что когда ты видишь конечный результат и понимаешь, за счёт чего он достигается, то проникаешься уважением к тренеру. На данный момент Курбан Бекиевич — один из лучших российских тренеров. В Казани все его по-настоящему уважают. Он — замечательный человек и один из немногих, кто выкладывается без остатка", - цитирует Азмуна RT.
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