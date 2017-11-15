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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Более 800 миллионов рублей получат "Крылья Советов" из бюджета
Сегодня, 14 ноября, депутаты Самарской Губернской Думы внесли изменения в бюджет региона на текущий год. В числе прочего, данный документ предусматривает выделение еще 200 миллионов рублей в 2017 году на поддержку «Крыльев Советов», сообщает samru.ru.
«В 2017 году «Крыльям Советов» было выделено 605 миллионов рублей. В 2016 году - 1,3 миллиарда, - сообщил на заседании врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. - Мы идем уже сейчас в минус 500 млн по концу года. Это экономия, потому что мы в ФНЛ играем. Плюс клуб в 2015 году заработал 450 миллионов рублей, в 2016 - 370 миллионов рублей, в 2017 - 267 миллионов рублей. Это то софинансирование, которое клуб сам зарабатывает».
«В 2017 году «Крыльям Советов» было выделено 605 миллионов рублей. В 2016 году - 1,3 миллиарда, - сообщил на заседании врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. - Мы идем уже сейчас в минус 500 млн по концу года. Это экономия, потому что мы в ФНЛ играем. Плюс клуб в 2015 году заработал 450 миллионов рублей, в 2016 - 370 миллионов рублей, в 2017 - 267 миллионов рублей. Это то софинансирование, которое клуб сам зарабатывает».
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