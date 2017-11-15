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"Ростов" обратился в РФПЛ с просьбой почтить память погибших минутой молчания

"Ростов" обратился в РФПЛ с просьбой почтить память погибших минутой молчания перед матчем с "Амкаром". Об этом рассказали в пресс-службе донского клуба.

Напомним, что под Ростовом разбился микроавтобус с футбольными фанатами, возвращавшимися из Краснодара, где состоялся товарищеский матч Аргентина – Нигерия — 2:4. Пятеро болельщиков погибли.

"Скорее всего, нам её согласуют. Траурных повязок не планируется", — заявили в пресс-службе ростовского клуба.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ростов
Сегодня, 17:44
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