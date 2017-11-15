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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Ростов" обратился в РФПЛ с просьбой почтить память погибших минутой молчания
"Ростов" обратился в РФПЛ с просьбой почтить память погибших минутой молчания перед матчем с "Амкаром". Об этом рассказали в пресс-службе донского клуба.
Напомним, что под Ростовом разбился микроавтобус с футбольными фанатами, возвращавшимися из Краснодара, где состоялся товарищеский матч Аргентина – Нигерия — 2:4. Пятеро болельщиков погибли.
"Скорее всего, нам её согласуют. Траурных повязок не планируется", — заявили в пресс-службе ростовского клуба.
"Чемпионат.сом"
Напомним, что под Ростовом разбился микроавтобус с футбольными фанатами, возвращавшимися из Краснодара, где состоялся товарищеский матч Аргентина – Нигерия — 2:4. Пятеро болельщиков погибли.
"Скорее всего, нам её согласуют. Траурных повязок не планируется", — заявили в пресс-службе ростовского клуба.
"Чемпионат.сом"
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