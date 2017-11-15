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Дмитрий Тарасов: ждем возобновления чемпионата с нетерпением, уже соскучились

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, как команда провела перерыв в чемпионате России.

- Как провели паузу в чемпионате России?

- Отдохнули три дня, после чего хорошо поработали, сыграли контрольный матч. Продолжаем работать, ждем возобновления чемпионата с нетерпением. Уже соскучились.

- Сейчас график будет достаточно плотный, и каждый матч - на вес золота?

- Да, но мы уже привыкли к такому графику. У нас есть проблемы - после игр сборных всегда тяжело втягиваемся. Но тренеры сделали некоторые поправки, думаю, с предстоящей игры будет все по-другому, сразу начнем набирать очки.

ФК "Локомотив"
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 19:20
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