Дмитрий Тарасов: ждем возобновления чемпионата с нетерпением, уже соскучились

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, как команда провела перерыв в чемпионате России.- Отдохнули три дня, после чего хорошо поработали, сыграли контрольный матч. Продолжаем работать, ждем возобновления чемпионата с нетерпением. Уже соскучились.- Да, но мы уже привыкли к такому графику. У нас есть проблемы - после игр сборных всегда тяжело втягиваемся. Но тренеры сделали некоторые поправки, думаю, с предстоящей игры будет все по-другому, сразу начнем набирать очки.