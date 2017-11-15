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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Тарасов: ждем возобновления чемпионата с нетерпением, уже соскучились
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, как команда провела перерыв в чемпионате России.
- Как провели паузу в чемпионате России?
- Отдохнули три дня, после чего хорошо поработали, сыграли контрольный матч. Продолжаем работать, ждем возобновления чемпионата с нетерпением. Уже соскучились.
- Сейчас график будет достаточно плотный, и каждый матч - на вес золота?
- Да, но мы уже привыкли к такому графику. У нас есть проблемы - после игр сборных всегда тяжело втягиваемся. Но тренеры сделали некоторые поправки, думаю, с предстоящей игры будет все по-другому, сразу начнем набирать очки.
ФК "Локомотив"
- Как провели паузу в чемпионате России?
- Отдохнули три дня, после чего хорошо поработали, сыграли контрольный матч. Продолжаем работать, ждем возобновления чемпионата с нетерпением. Уже соскучились.
- Сейчас график будет достаточно плотный, и каждый матч - на вес золота?
- Да, но мы уже привыкли к такому графику. У нас есть проблемы - после игр сборных всегда тяжело втягиваемся. Но тренеры сделали некоторые поправки, думаю, с предстоящей игры будет все по-другому, сразу начнем набирать очки.
ФК "Локомотив"
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