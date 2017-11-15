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Бывший глава совета директоров "Локомотива" Сергей Липатов арестован

Бывший председатель совета директоров "Локомотива" Сергей Липатов арестован по обвинению в растрате, сообщает "Коммерсантъ".

Липатову, который ранее был президентом оператора связи "Транстелеком", единственным акционером которого является ОАО "РЖД", инкриминируется хищение денег из обанкротившегося в 2016 году "Межтрастбанка".

Вместе с 55-летним предпринимателем фигурантами уголовного дела являются практически все руководители этого кредитного учреждения, а сумма нанесенного ущерба вкладчикам, одним из которых был брат бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, превышает 4 миллиарда рублей.

В производстве Тверского районного суда Москвы сейчас находится уголовное дело по статье «присвоение или растрата в особо крупном размере».

После одновременного ухода из "Транстелекома" и "Локомотива" Сергей Липатов стал акционером группы "Грас", занимавшейся строительством жилья в Москве и Сочи, а также вошел в совет директоров "Межтрастбанка".

Липатов в рамках этого дела долго имел статус свидетеля. Ситуация изменилась, когда показания о причастности Липатова к выводу денег из банка дали бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокурором.

Своей вины Липатов не признает. Его защита в суде во время ареста утверждала, что Сергей Липатов «не обладал и не обладает никакими возможностями для принятия каких-либо решений в интересах банка, а также не имел возможности влиять на кредитную политику в банке».

Также адвокат отметил, что во время обысков у Липатова и его родственников "никаких документов и доказательств", подтверждающих его вину в инкриминируемом преступлении, обнаружено не было. Показания же обвиняемых Цибульского и Редькина защитник назвал "не прямыми, а косвенными доказательствами".
Теги: Локомотив
Сегодня, 19:31
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№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Зачем на нашем антикоррупционном сайте эта футбольная новость?

это ладно..
вот когда начинают обсуждать очередную тёлку очередной звезды- попутно скатываясь на обсуждение ориентации самой звезды,- вот тогда и понимаешь, что на нашем любовно-лирическом сайте есть место даже футболу.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:15) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Зачем на нашем антикоррупционном сайте эта футбольная новость?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
всех к ногтю....
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Постой, паровоз, не стучите колёса.. (С)


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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