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Грозный Амкар
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (4)
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (4)
Бывший глава совета директоров "Локомотива" Сергей Липатов арестован
Бывший председатель совета директоров "Локомотива" Сергей Липатов арестован по обвинению в растрате, сообщает "Коммерсантъ".
Липатову, который ранее был президентом оператора связи "Транстелеком", единственным акционером которого является ОАО "РЖД", инкриминируется хищение денег из обанкротившегося в 2016 году "Межтрастбанка".
Вместе с 55-летним предпринимателем фигурантами уголовного дела являются практически все руководители этого кредитного учреждения, а сумма нанесенного ущерба вкладчикам, одним из которых был брат бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, превышает 4 миллиарда рублей.
В производстве Тверского районного суда Москвы сейчас находится уголовное дело по статье «присвоение или растрата в особо крупном размере».
После одновременного ухода из "Транстелекома" и "Локомотива" Сергей Липатов стал акционером группы "Грас", занимавшейся строительством жилья в Москве и Сочи, а также вошел в совет директоров "Межтрастбанка".
Липатов в рамках этого дела долго имел статус свидетеля. Ситуация изменилась, когда показания о причастности Липатова к выводу денег из банка дали бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокурором.
Своей вины Липатов не признает. Его защита в суде во время ареста утверждала, что Сергей Липатов «не обладал и не обладает никакими возможностями для принятия каких-либо решений в интересах банка, а также не имел возможности влиять на кредитную политику в банке».
Также адвокат отметил, что во время обысков у Липатова и его родственников "никаких документов и доказательств", подтверждающих его вину в инкриминируемом преступлении, обнаружено не было. Показания же обвиняемых Цибульского и Редькина защитник назвал "не прямыми, а косвенными доказательствами".
Липатову, который ранее был президентом оператора связи "Транстелеком", единственным акционером которого является ОАО "РЖД", инкриминируется хищение денег из обанкротившегося в 2016 году "Межтрастбанка".
Вместе с 55-летним предпринимателем фигурантами уголовного дела являются практически все руководители этого кредитного учреждения, а сумма нанесенного ущерба вкладчикам, одним из которых был брат бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, превышает 4 миллиарда рублей.
В производстве Тверского районного суда Москвы сейчас находится уголовное дело по статье «присвоение или растрата в особо крупном размере».
После одновременного ухода из "Транстелекома" и "Локомотива" Сергей Липатов стал акционером группы "Грас", занимавшейся строительством жилья в Москве и Сочи, а также вошел в совет директоров "Межтрастбанка".
Липатов в рамках этого дела долго имел статус свидетеля. Ситуация изменилась, когда показания о причастности Липатова к выводу денег из банка дали бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокурором.
Своей вины Липатов не признает. Его защита в суде во время ареста утверждала, что Сергей Липатов «не обладал и не обладает никакими возможностями для принятия каких-либо решений в интересах банка, а также не имел возможности влиять на кредитную политику в банке».
Также адвокат отметил, что во время обысков у Липатова и его родственников "никаких документов и доказательств", подтверждающих его вину в инкриминируемом преступлении, обнаружено не было. Показания же обвиняемых Цибульского и Редькина защитник назвал "не прямыми, а косвенными доказательствами".
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