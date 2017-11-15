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Марио Фернандес из-за травмы пропустит матч со СКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес вернулся из расположения сборной России с мышечной травмой бедра, сообщает пресс-служба клуба.

Он будет тренироваться индивидуально под наблюдением врачей и не полетит в Хабаровск на матч 17-го тура со СКА.

Решение о возможности его участия в игре Лиги чемпионов с "Бенфикой" будет принято в начале следующей недели.
Теги: Фернандес ЦСКА СКА-Хабаровск
Сегодня, 20:11
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№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:35) #
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Болеет за:
ЦСКА
Марио нужна серьезная пауза для Полного восстановления - главное: НЕ навредить еще здоровью игрока до зимы...;)
- а тут важнейшие матчи ЛЧ и чемпа, хз что сделают врачи...
МАРИО - ЗДОРОВЬЯ!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№1 Написал: miktar (Сегодня, 20:16) #
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Что такое , никак не наберёт форму - травма...
Выздоровления, Марио.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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