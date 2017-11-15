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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Марио Фернандес из-за травмы пропустит матч со СКА
Защитник ЦСКА Марио Фернандес вернулся из расположения сборной России с мышечной травмой бедра, сообщает пресс-служба клуба.
Он будет тренироваться индивидуально под наблюдением врачей и не полетит в Хабаровск на матч 17-го тура со СКА.
Решение о возможности его участия в игре Лиги чемпионов с "Бенфикой" будет принято в начале следующей недели.
Он будет тренироваться индивидуально под наблюдением врачей и не полетит в Хабаровск на матч 17-го тура со СКА.
Решение о возможности его участия в игре Лиги чемпионов с "Бенфикой" будет принято в начале следующей недели.
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