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Ари: нравятся Тимати и L’One. Иногда текст ужасен, но мне нравится

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о музыкальных предпочтениях.

— У меня еще есть Тимати и L’One.

— В первую очередь нравится звучание, а не текст?

— Да. Сначала сама музыка. Уже потом могу заморочиться и разобрать слова. Иногда текст ужасен, но мне все равно нравится. Главное, чтоб качало.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ари
Сегодня, 20:15
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 20:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кошмаррррр !
Деревенская обезьяна похвалила советскую обезьяну - это успех отечества !!!
Это - ПОБЕДААААААААААААААААААААААААААААА !!!
Регистрация: 19.04.2017
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