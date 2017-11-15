Ари: нравятся Тимати и L’One. Иногда текст ужасен, но мне нравится

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о музыкальных предпочтениях.— У меня еще есть Тимати и L’One.— Да. Сначала сама музыка. Уже потом могу заморочиться и разобрать слова. Иногда текст ужасен, но мне все равно нравится. Главное, чтоб качало.