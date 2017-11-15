Арбитражный суд Ростовской области оставил без движения иски на 253 млн руб к "Ростову"

Арбитражный суд Ростовской области оставил без движения два иска некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" к АО "Футбольный клуб "Ростов" о взыскании в общей сложности более 253 миллионов рублей из-за неуплаты истцом госпошлины, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Истец 7 ноября подал к ФК "Ростов" два иска - на 86,6 миллиона и на 166,7 миллиона рублей. Согласно информации из картотеки арбитражных дел, фонд в обоих исках требовал взыскать с ФК "Ростов" задолженности по кредитным договорам в сумме более 147 миллионов рублей, почти 31 миллионов процентов по кредитам и свыше 75 миллионов рублей неустойки."Исковые заявления некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" оставить без движения. Предложить заявителю в срок до 5 декабря 2017 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения", - говорится в информации из картотеки.Сообщается, что истец подал ходатайства об отсрочке госпошлины на общую суму в 400 тысяч рублей (по двум искам). На сайте суда сообщается, что истец представил перечень расчетных счетов, согласно которого у фонда открыто 5 счетов в нескольких банках. Однако истец предоставил справки банков об отсутствии средств только на 3 счетах.Согласно решению судьи, фонд должен предоставить документ об уплате государственной пошлины или справки из банков в подтверждение отсутствия денежных средств на всех счетах предприятия. Во втором случае суд может отсрочить уплату госпошлины или уменьшить ее размер.