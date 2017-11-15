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Роберто Манчини: всей командой поддерживаем Андрея Лунева

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о состоянии голкипера Андрея Лунева, который получил травму во вчерашнем товарищеском матче с Испанией.

"С Андреем Луневым сейчас в целом все хорошо. Теперь главное то, как пройдет процесс восстановления и как много времени это займет. Пока же все вместе, всей командой поддерживаем Андрея. Правда, нас пока еще довольно мало – игроки сборных должны вернуться в расположение "Зенита" в ближайшее время. Тогда, к слову, станет ясно в каком мы сейчас расположении духа и физическом состоянии", - приводит слова Манчини "Матч ТВ".
Теги: Манчини Лунев Зенит Сборная России
Сегодня, 21:24
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№2 Написал: N-52 (Сегодня, 22:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
На такие случаи подтягивайте Васютина. Это второй Лунев. Но Манчини ,по-видимому, его не видел
Регистрация: 13.08.2012
№1 Написал: miktar (Сегодня, 21:28) #
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Понятно - мало поддерживаете...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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