Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:02
Александр Ташаев: уровень команд в премьер-лиге, за исключением нескольких лидеров, примерно одинаковый
Александр Ташаев: уровень команд в премьер-лиге, за исключением нескольких лидеров, примерно одинаковый
16:20
"Халл Сити" присоединился к акции в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (52)
"Халл Сити" присоединился к акции в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (52)
15:40
Андрей Кобелев: порадовало то, что наша сборная в отличие от матча с аргентинцами играла в атаку
Андрей Кобелев: порадовало то, что наша сборная в отличие от матча с аргентинцами играла в атаку
13:43
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (4)
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (4)
Роберто Манчини: всей командой поддерживаем Андрея Лунева
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о состоянии голкипера Андрея Лунева, который получил травму во вчерашнем товарищеском матче с Испанией.
"С Андреем Луневым сейчас в целом все хорошо. Теперь главное то, как пройдет процесс восстановления и как много времени это займет. Пока же все вместе, всей командой поддерживаем Андрея. Правда, нас пока еще довольно мало – игроки сборных должны вернуться в расположение "Зенита" в ближайшее время. Тогда, к слову, станет ясно в каком мы сейчас расположении духа и физическом состоянии", - приводит слова Манчини "Матч ТВ".
"С Андреем Луневым сейчас в целом все хорошо. Теперь главное то, как пройдет процесс восстановления и как много времени это займет. Пока же все вместе, всей командой поддерживаем Андрея. Правда, нас пока еще довольно мало – игроки сборных должны вернуться в расположение "Зенита" в ближайшее время. Тогда, к слову, станет ясно в каком мы сейчас расположении духа и физическом состоянии", - приводит слова Манчини "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.