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Александр Ташаев: уровень команд в премьер-лиге, за исключением нескольких лидеров, примерно одинаковый

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев рассказал, что футболистам приятнее играть на заполненных стадионах, даже если большинство болеет за соперника.

"Уровень команд в РФПЛ, за исключением нескольких лидеров, примерно одинаковый. Все играют строго, дисциплинированно, большое внимание уделяя обороне, со всеми получаются очень упорные поединки. Многие действуют в пять защитников, "Ахмат" в их числе. Первый матч в Грозном запомнился жарой и духотой, а также тем, что мы очень глубоко отходили в оборону. Дома мы не можем себе позволить так играть.

Я люблю, когда на стадионе царит ажиотаж, пусть даже болеют и за соперника. Все равно это создает футбольную атмосферу, приятно играть.

Слышно было в Грозном и наших болельщиков, они всегда с командой, мы им очень благодарны. Для меня было очень важно, когда персонально поддержали в сложный момент в матче с "Тосно". Ждем динамовских болельщиков в субботу на "Арене Химки". Нам нужна только победа над "Ахматом", других вариантов нет", - цитирует Ташаева пресс-служба "Динамо".
Теги: Ташаев Динамо
Сегодня, 21:02
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