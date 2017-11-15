Георгий Лория: сильно огорчился, когда сорвался переход в "Челси"

Вратарь "Анжи" Георгий Лория рассказал о своем несостоявшемся переходе в "Челси" в 2015 году.– Там много было аспектов. В то лето, как мне объяснили, был принят новый закон, который гласил: "Если у тебя не европейский паспорт, то ты должен пройти через сито определенных ограничений". Я был заигран за сборную, а значит мог перейти в один из английских клубов. Но разрешение на работу я не получил, так как Грузия не входила в топ-70 сборных мира.– Ну, конечно. А кто бы на моем месте не огорчится? Такое предложение, наверное, раз в жизни бывает.– Менеджмент "Челси", представители которого искали выход на меня через знакомых, друзей по сборной. Через ребят, которые тогда выступали в "Генке". Гурам Кашия звонил из Голландии. Тогда столько звонков было. И уже потом до меня дозвонился спортивный директор "Челси": "Георгий, я Майкл Эменало, Жозе смотрел твои игры. Ты ему понравился и на все 100 процентов устраиваешь. Давай, ждем тебя в понедельник". Разговор состоялся в пятницу.– В том то и дело, что это они мне об этом сказали, но уже после. Тогда "Челси" был очень заинтересован в моих услугах. Куртуа сломался, остался один Бегович. В два часа я подписал контракт с "Крыльями", а в восемь вечера состоялся этот разговор. Утром, в девять часов, он вновь связался со мной и с сожалением сказал, что они старались сделать все возможное, но из-за законов Англии шансов у меня нет.