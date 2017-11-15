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Анзор Кавазашвили: я бы поставил "кол" судье за те пенальти, которые он давал

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер ЧМ-1966 года Анзор Кавазашвили раскритиковал судейство в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3).

"Я бы поставил "кол" судье за те пенальти, которые он давал. Особенно за первый, такое категорически запрещается. Второй можно оставить на усмотрение судьи, когда мяч попал в плечо. Но, когда идет становление команды, судьи должны лояльно относиться к товарищеским контрольным матчам.

Здорово, если ты даешь играть в стыках, в жестких условиях, но, если ты наказываешь команду за то, что футболист не совершал, это уже плохо. Арбитры ФИФА будут судить абсолютно также и на чемпионате мира, будут допускать ошибки", - приводит слова Кавазашвили НСН.
Теги: Кавазашвили
Вчера, 22:52
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