Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:37
Геннадий Орлов: однажды Лапочкин не поставил пенальти "Спартаку", Лавров сразу позвонил Мутко и сказал, что такие судьи нам не нужны (17)
Геннадий Орлов: однажды Лапочкин не поставил пенальти "Спартаку", Лавров сразу позвонил Мутко и сказал, что такие судьи нам не нужны (17)
16:15
Владимир Стогниенко: было бы красиво, чтобы карьера Буффона завершилась на ЧМ-2018, но менее великим он не стал
Владимир Стогниенко: было бы красиво, чтобы карьера Буффона завершилась на ЧМ-2018, но менее великим он не стал
15:22
Пользователи сайта продажи билетов на ЧМ-2018 обвинили авторов сайта в безграмотности (фото) (8)
Пользователи сайта продажи билетов на ЧМ-2018 обвинили авторов сайта в безграмотности (фото) (8)
14:28
Андрей Лунев выписан из больницы (11)
Андрей Лунев выписан из больницы (11)
Курбан Бердыев: этот перерыв мы провели более продуктивно, чем прошлый
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что казанцы продуктивно провели паузу в чемпионате России, и, что самое важное, в команде меняется менталитет.
"Этот перерыв мы провели более продуктивно, чем прошлый. Хорошо поработали, и, что очень важно, у ребят в команде меняется менталитет. Из национальных команд все вернулись в разном функциональном состоянии. Кто-то играл тайм, кто-то два матча. Сложно оценить их нынешнюю готовность. Что касается матча с "Арсеналом", то, судя по турнирной таблице, "Рубин" и туляки – две равные команды. "Арсенал" стал увереннее в себе. В его составе много квалифицированных футболистов", - цитирует Бердыева "Р-Спорт".
"Этот перерыв мы провели более продуктивно, чем прошлый. Хорошо поработали, и, что очень важно, у ребят в команде меняется менталитет. Из национальных команд все вернулись в разном функциональном состоянии. Кто-то играл тайм, кто-то два матча. Сложно оценить их нынешнюю готовность. Что касается матча с "Арсеналом", то, судя по турнирной таблице, "Рубин" и туляки – две равные команды. "Арсенал" стал увереннее в себе. В его составе много квалифицированных футболистов", - цитирует Бердыева "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.