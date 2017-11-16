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Курбан Бердыев: этот перерыв мы провели более продуктивно, чем прошлый

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что казанцы продуктивно провели паузу в чемпионате России, и, что самое важное, в команде меняется менталитет.

"Этот перерыв мы провели более продуктивно, чем прошлый. Хорошо поработали, и, что очень важно, у ребят в команде меняется менталитет. Из национальных команд все вернулись в разном функциональном состоянии. Кто-то играл тайм, кто-то два матча. Сложно оценить их нынешнюю готовность. Что касается матча с "Арсеналом", то, судя по турнирной таблице, "Рубин" и туляки – две равные команды. "Арсенал" стал увереннее в себе. В его составе много квалифицированных футболистов", - цитирует Бердыева "Р-Спорт".
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 16:22
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