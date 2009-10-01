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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак": мы не имеем обязательств по снижению цен для болельщиков "Зенита"
"Спартак" не будет делать цены на билеты для болельщиков "Зенита" ниже, чем для своих фанатов, никаких договоренностей между клубами нет, сообщили коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко.
"Между "Зенитом" и "Спартаком" действительно были договоренности о том, что стоимость билетов в гостевые сектора для болельщиков "Зенита" на стадионе "Открытие-Арена" в Москве и билетов в гостевые сектора для болельщиков "Спартака" на ЦСА "Петровский" в Санкт-Петербурге будет составлять 1000 рублей за штуку. Эти договоренности были исключительно на футбольный сезон-2016/17, они были оформлены меморандумом о взаимопонимании от 12 апреля 2016 года, срок действия которого закончился 31 мая 2017 года.
При этом важно отметить, что указанные в этом документе цены соответствовали прейскуранту цен на билеты на домашние матчи "Спартака" в сезоне и действовали на все матчи первой категории, к которым относится матч с "Зенитом", как для болельщиков гостей, так и для болельщиков нашего клуба в аналогичных секторах трибуны Д. Также обращаю внимание, что меморандум распространял свое действие на стадион "Петровский".
Не было ни переговоров, ни даже инициатив обсуждения вопроса от "Зенита" на эту тему, как до начала сезона, так и по ходу сезона до начала продаж билетов на матч "Спартак" - "Зенит". Единственным контактом по данному вопросу уже через несколько дней после старта продаж билетов на этот матч был телефонный звонок от моего коллеги, коммерческого директора ФК "Зенит" Дмитрия Манкина, во время которого он задал вопрос, можем ли мы снизить цены в гостевые сектора с 1500 рублей до 1000 рублей. На данный вопрос был предоставлен, надеюсь, исчерпывающий и логичный ответ о том, что между нашими клубами нет договоренностей на текущий сезон, что продажи уже идут, и что мы не можем продавать билеты для болельщиков гостей по цене ниже, чем цена на билеты для домашних болельщиков на аналогичные сектора трибуны Д, поскольку это будет несправедливо по отношению к нашим болельщикам", - цитирует Атаманенко ТАСС.
"Между "Зенитом" и "Спартаком" действительно были договоренности о том, что стоимость билетов в гостевые сектора для болельщиков "Зенита" на стадионе "Открытие-Арена" в Москве и билетов в гостевые сектора для болельщиков "Спартака" на ЦСА "Петровский" в Санкт-Петербурге будет составлять 1000 рублей за штуку. Эти договоренности были исключительно на футбольный сезон-2016/17, они были оформлены меморандумом о взаимопонимании от 12 апреля 2016 года, срок действия которого закончился 31 мая 2017 года.
При этом важно отметить, что указанные в этом документе цены соответствовали прейскуранту цен на билеты на домашние матчи "Спартака" в сезоне и действовали на все матчи первой категории, к которым относится матч с "Зенитом", как для болельщиков гостей, так и для болельщиков нашего клуба в аналогичных секторах трибуны Д. Также обращаю внимание, что меморандум распространял свое действие на стадион "Петровский".
Не было ни переговоров, ни даже инициатив обсуждения вопроса от "Зенита" на эту тему, как до начала сезона, так и по ходу сезона до начала продаж билетов на матч "Спартак" - "Зенит". Единственным контактом по данному вопросу уже через несколько дней после старта продаж билетов на этот матч был телефонный звонок от моего коллеги, коммерческого директора ФК "Зенит" Дмитрия Манкина, во время которого он задал вопрос, можем ли мы снизить цены в гостевые сектора с 1500 рублей до 1000 рублей. На данный вопрос был предоставлен, надеюсь, исчерпывающий и логичный ответ о том, что между нашими клубами нет договоренностей на текущий сезон, что продажи уже идут, и что мы не можем продавать билеты для болельщиков гостей по цене ниже, чем цена на билеты для домашних болельщиков на аналогичные сектора трибуны Д, поскольку это будет несправедливо по отношению к нашим болельщикам", - цитирует Атаманенко ТАСС.
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