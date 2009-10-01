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"Спартак": мы не имеем обязательств по снижению цен для болельщиков "Зенита"

"Спартак" не будет делать цены на билеты для болельщиков "Зенита" ниже, чем для своих фанатов, никаких договоренностей между клубами нет, сообщили коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко.

"Между "Зенитом" и "Спартаком" действительно были договоренности о том, что стоимость билетов в гостевые сектора для болельщиков "Зенита" на стадионе "Открытие-Арена" в Москве и билетов в гостевые сектора для болельщиков "Спартака" на ЦСА "Петровский" в Санкт-Петербурге будет составлять 1000 рублей за штуку. Эти договоренности были исключительно на футбольный сезон-2016/17, они были оформлены меморандумом о взаимопонимании от 12 апреля 2016 года, срок действия которого закончился 31 мая 2017 года.

При этом важно отметить, что указанные в этом документе цены соответствовали прейскуранту цен на билеты на домашние матчи "Спартака" в сезоне и действовали на все матчи первой категории, к которым относится матч с "Зенитом", как для болельщиков гостей, так и для болельщиков нашего клуба в аналогичных секторах трибуны Д. Также обращаю внимание, что меморандум распространял свое действие на стадион "Петровский".

Не было ни переговоров, ни даже инициатив обсуждения вопроса от "Зенита" на эту тему, как до начала сезона, так и по ходу сезона до начала продаж билетов на матч "Спартак" - "Зенит". Единственным контактом по данному вопросу уже через несколько дней после старта продаж билетов на этот матч был телефонный звонок от моего коллеги, коммерческого директора ФК "Зенит" Дмитрия Манкина, во время которого он задал вопрос, можем ли мы снизить цены в гостевые сектора с 1500 рублей до 1000 рублей. На данный вопрос был предоставлен, надеюсь, исчерпывающий и логичный ответ о том, что между нашими клубами нет договоренностей на текущий сезон, что продажи уже идут, и что мы не можем продавать билеты для болельщиков гостей по цене ниже, чем цена на билеты для домашних болельщиков на аналогичные сектора трибуны Д, поскольку это будет несправедливо по отношению к нашим болельщикам", - цитирует Атаманенко ТАСС.
Теги: Атаманенко Спартак Зенит
Сегодня, 16:45
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29
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№29 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 17:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
даже сквозь тернии

Ещё немного потерпи,сейчас лекарство подействует


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№28 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:31) #
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Цитата: МАРТ
молчат бакланы?

В молчании -золото. И оно не так не достижимо, даже сквозь тернии. Даже сквозь эту муть спекулятивного свойства. Просто потому что так должно быть в этом сезоне.
"Он не помнит ни слова да, ни слова нет, он не помнит ни чинов ни имён"


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№27 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 17:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Кому идти на заклание, а кто светел и свят.

После этого поста пора вмешаться.
Доктор сделал коту инъекцию


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№26 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: borlas
И антимонопольщикам привязаться было не к чему.

Их бог- спекулянт. " Вы слышите меня, бандерлоги?"

молчат бакланы?

Цитата: yuri
Цитата: strekall
Ну и пипец футболу. Свиньи так и похерят все.

" Есть божий суд, господа". Они трясутся над копейками и миллионами, забывая что души бессмертны.. Кому идти на заклание, а кто светел и свят.

снова Валерианки нажрался? smirk
Регистрация: 6.09.2013
№25 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:26) #
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online

Цитата: borlas
И антимонопольщикам привязаться было не к чему.

Их бог- спекулянт. " Вы слышите меня, бандерлоги?"


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№24 Написал: borlas (Сегодня, 17:24) #
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online

Цитата: Mitrich
Да пох, надо вставить им на следующий матч по 5 000, и вопросов не будет,


Не будет. Если ценовая политика будет объявлена до начала сезона. И цены на билеты будут одинаковы на сопоставимые сектора на стадионе и на сопоставимые по статусности матчи. Хоть по 100 тыщ делайте. Ваше право.
У нас да, самые дорогие билеты. Но их покупают. Рынок - мать его. И такие цены действуют не только на матч с Зенитом, но и на все остальные.
Не устраивает?
Есть выход. Делайте как проводницы. Они выкупали квоту по цене как для наших болельщиков, если не путаю по 1,5, а в клубе продавали своим болелам по 700. И антимонопольщикам привязаться было не к чему.
Регистрация: 22.07.2009
№23 Написал: evgen Псков (Сегодня, 17:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
ЗСД (Западный скоростной диаметр) тоже стоил 100 р. сначала. Теперь если не ошибаюсь - 600.
На стадионе Зина также в этом году демпингует, что логично.
Только какое отношение к этому имеет Спартак?


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Спартак!
Регистрация: 4.04.2007
№22 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:22) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: strekall
Видимо тебе, чудо

Это ты тут якобы решаешь, почём билеты выставлять на продажу, а не я. Чучело ты ёбнутое.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№21 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:20) #
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online

Цитата: strekall
Ну и пипец футболу. Свиньи так и похерят все.

" Есть божий суд, господа". Они трясутся над копейками и миллионами, забывая что души бессмертны.. Кому идти на заклание, а кто светел и свят.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№20 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:19) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Ну и пипец футболу.
Для болел пустячной командёнки , которой десять лет отроду , делать такие прогнозы - значит брать на себя чересчур много и не по чину .


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№19 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 17:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: KOZbIPb
да нет проблем в следующем году по 5000 шт выложат ваши болельщики за вход...

Ну это же не тебе решать. Куле пальцы веером?

Видимо тебе, чудо laughing


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:17) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: KOZbIPb
да нет проблем в следующем году по 5000 шт выложат ваши болельщики за вход...

Ну это же не тебе решать. Куле пальцы веером?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 17:14) #
  • -4
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Цитата: Mitrich
Да пох, надо вставить им на следующий матч по 5 000, и вопросов не будет, только визг.

Они ответят "адекватно"- 7 тыщ и не ипет. Если у чела нет совести (есть бизнес)- это не исправить даже Достоевскому


Ну и пипец футболу. Свиньи так и похерят на ладан дышащий футбол в России.


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№16 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:14) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
расплакались путинские сосалки sweat
Регистрация: 22.05.2015
№15 Написал: Alecs Sp Сочи (Сегодня, 17:11) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Опять плачут за гроши, да что такое , как на Зенит-Арену все нехватало или похожи на раду в украине, все им должны.
Регистрация: 25.06.2017
№14 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Если у чела нет совести
то он ,в компании единомышленников ,начинает строить стадион в Питере.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:09) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
недаром поговорка есть - жадный как свинья confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:08) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Mitrich
Да никуя. При таких раскладах выездов массовых не будет.

Ну ладно, а представь свиной визг,если бы была обратная картина? Зенит- не выполняет обязательств- всех расстрелять!.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:07) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Цитата: trent
ну так и ваши по столько же...


НУ??? Так и чего добиваются ваши повышением цен?

и чего волнуешься?..за вами Сила Сибири..денег МОРЕ. ТОСНО меньше заплатите за игру..
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 17:03) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Они ответят "адекватно"- 7 тыщ и не ипет.


Да никуя. При таких раскладах выездов массовых не будет.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:03) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот, оказывается никто договоренностей не нарушает. На этот сезон их нет, а питерские болелы как обычно накидали го..а. Просто у руководства Зенита видимо нет задачи по окупаемости Баклан арены, стадион строил бюджет города а не клуба,отсюда и распиз..во с ценами на билеты и их бесплатной раздачей
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 17:02) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
ну так и ваши по столько же...


НУ??? Так и чего добиваются ваши повышением цен?


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:02) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: Mitrich
Да пох, надо вставить им на следующий матч по 5 000, и вопросов не будет, только визг.

Они ответят "адекватно"- 7 тыщ и не ипет. Если у чела нет совести (есть бизнес)- это не исправить даже Достоевскому


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:59) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
Цитата: KOZbIPb
да нет проблем в следующем году по 5000 шт выложат ваши болельщики за вход...

ну так и ваши по столько же...

Ну в принципе можете вы к нам не ездить и мы к вам не поедем
Регистрация: 22.08.2007
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:56) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
Цитата: KOZbIPb
да нет проблем в следующем году по 5000 шт выложат ваши болельщики за вход...

ну так и ваши по столько же...

забавно видеть как вы защищаете еврея который вас же и разводит на бабло. запиливая неадекватные ценники. как будто в вамшем клубюе игнрает барса с её звездным составом.
ну защищайте дальше.
лох не мамонт лох не вымрет. это про вас.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 16:56) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Да пох, надо вставить им на следующий матч по 5 000, и вопросов не будет, только визг.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№3 Написал: trent (Сегодня, 16:54) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
да нет проблем в следующем году по 5000 шт выложат ваши болельщики за вход...

ну так и ваши по столько же...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Болельщики "Спартака" намерены обратиться в РФПЛ и Федеральную антимонопольную службу.

"16 апреля в Санкт-Петербурге состоится матч чемпионата России "Зенит" - "Спартак". Цены на билеты на эту игру для болельщиков красно-белых составляют от 1800 до 2400 рублей. При этом игра со "Спартаком" для "Зенита" относится к той же ценовой категории, например, что и матч с ЦСКА. Разница же в стоимости билетов на эти игры составляет минимум вдвое (билет на трибуну ЦСКА стоил 900 рублей). При такой цене многие болельщики столичного клуба не смогут позволить себе попасть на футбол, учитывая расходы на транспорт до Санкт-Петербурга.

"Фратрии", как организации болельщиков "Спартака, непонятен подобный принцип формирования цен на билеты на игры одной ценовой категории. Желание "Зенита" заработать на болельщиках самого посещаемого клуба страны понятно, но оно возмущает своей неадекватностью.

Со своей стороны "Фратрия" предпримет все действия для рассмотрения действий ФК "Зенит" в указанной части и защиты прав болельщиков "Спартака". Нами, как основной организации болельщиков "Спартака", будут подготовлены соответствующие запросы в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России", - говорится на сайте "Фратрии"


Им после нытья на встречу пошли, а нам нет. Ну ок, ждите в след году по 3000 за билет и никакое нытье на этот раз не поможет


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:48) #
  • 0
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
да нет проблем в следующем году по 5000 шт выложат ваши болельщики за вход...
Регистрация: 22.08.2007
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