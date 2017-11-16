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Владимир Быстров вернулся в общую группу "Тосно"

"Тосно" продолжает подготовку к матчу 17-го тура чемпионата России с "Зенитом", сообщает "Спорт день за днем".

В общую группу вернулся полузащитник Владимир Быстров. Ранее экс-хавбек "Зенита" тренировался по индивидуальной программе, но к воскресному матчу 33-летний игрок будет готов. Индивидуально занимались полузащитники Александр Карницкий и Рустем Мухаметшин.
Теги: Быстров Тосно
Сегодня, 17:16
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