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Жоаозиньо: сейчас о "Спартакe" не особо думаю, нужно думать в первую очередь о себе

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Игра, безусловно, будет сложной, но о сопернике я сейчас особо не думаю. Нужно думать в первую очередь о себе: как правильно подготовиться к матчу, как настроиться так, чтобы выйти на поле и показать максимум, на который способен я лично и вся наша команда. Мы играем дома, фактор своего поля и поддержка болельщиков должны нам помочь. Да, общая статистика встреч со "Спартаком" не в нашу пользу, однако у нас в активе имеется и несколько побед над красно-белыми, в том числе и крупных. Надо забыть о поражениях и концентрироваться исключительно на положительных результатах. Если у нашей команды игра идет, если каждый из нас на поле спокойно и правильно выполняет свою работу, то и "Спартаку", и любому другому клубу противостоять нам очень сложно. Так что всё зависит, прежде всего, от нас самих", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
Теги: Жоаозиньо Краснодар Спартак
Сегодня, 17:47
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