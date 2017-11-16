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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Жоаозиньо: сейчас о "Спартакe" не особо думаю, нужно думать в первую очередь о себе
Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата России со "Спартаком".
"Игра, безусловно, будет сложной, но о сопернике я сейчас особо не думаю. Нужно думать в первую очередь о себе: как правильно подготовиться к матчу, как настроиться так, чтобы выйти на поле и показать максимум, на который способен я лично и вся наша команда. Мы играем дома, фактор своего поля и поддержка болельщиков должны нам помочь. Да, общая статистика встреч со "Спартаком" не в нашу пользу, однако у нас в активе имеется и несколько побед над красно-белыми, в том числе и крупных. Надо забыть о поражениях и концентрироваться исключительно на положительных результатах. Если у нашей команды игра идет, если каждый из нас на поле спокойно и правильно выполняет свою работу, то и "Спартаку", и любому другому клубу противостоять нам очень сложно. Так что всё зависит, прежде всего, от нас самих", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
"Игра, безусловно, будет сложной, но о сопернике я сейчас особо не думаю. Нужно думать в первую очередь о себе: как правильно подготовиться к матчу, как настроиться так, чтобы выйти на поле и показать максимум, на который способен я лично и вся наша команда. Мы играем дома, фактор своего поля и поддержка болельщиков должны нам помочь. Да, общая статистика встреч со "Спартаком" не в нашу пользу, однако у нас в активе имеется и несколько побед над красно-белыми, в том числе и крупных. Надо забыть о поражениях и концентрироваться исключительно на положительных результатах. Если у нашей команды игра идет, если каждый из нас на поле спокойно и правильно выполняет свою работу, то и "Спартаку", и любому другому клубу противостоять нам очень сложно. Так что всё зависит, прежде всего, от нас самих", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
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