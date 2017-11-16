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Алексей Евсеев: оборону "Уфы" взломать тяжело

"Уфа" играет от обороны, так что защиту команды будет тяжело взломать, заявил полузащитник екатеринбургского "Урала" Алексей Евсеев.

"Уфа" играет от обороны. Она большим количеством игроков садится назад. Поэтому тяжело будет взламывать эту оборону. Но мы будем стараться это сделать за счет хорошего движения, за счет быстрого перемещения мяча и за счет индивидуальных действий", - цитирует Евсеева пресс-служба "Урала".
Теги: Евсеев Уфа Амкар
Сегодня, 18:28
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№1 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 19:24) #
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Да только недавно Спартак отгрузил вам три банки.
Регистрация: 3.04.2013
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