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Геннадий Орлов: Черчесов сказал, что ставит Жиркова, чтобы показать Манчини уровень Юры

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по поводу игры полузащитника Юрия Жиркова в товарищеском матче с командой Испании (3:3).

"С испанцами у нас была более жёсткая игра, чем с аргентинцами, но Черчесов правильно сделал, что сменил тактику после первого тайма. Во втором тайме мы начали играть не с пятью защитниками, а с четырьмя, и Жирков пошёл вперёд. Видели, как он играл? Великолепно! После пресс-конференции я подошёл к Станиславу Саламовичу, поздравил его и сказал: "Лучшим-то был Жирков". Он ответил: "Конечно. Я Жиркова ставлю, чтобы показать Манчини, какой он замечательный футболист. В "Зените" же Юра не на главных ролях". Вот это проблема "Зенита", и тренерам надо разобраться, на кого делать ставку", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Черчесов Жирков Зенит Сборная России
Сегодня, 19:01
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№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Куцый он у вас пока.

С чего взял, окаянный, нешто по итогам личной встречи? Возомнили из себя, аки свиньи после "маленькой тухленькой победы", носителями непреложной истины??? Я тебя разочарую, у Зенита спад, он бывает у всех, даже у реалов, и вас, уж прости, не минует.
А задранный нос, брось, не к лицу это, особенно девушкам.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: grisha (Сегодня, 19:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Желаю вам получить еще 80 лимонов на состав.
Куцый он у вас пока.

Хоть кто то разбирается в футболе
Нам до Реала, как спартаку до ЦСКА и Зенита
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:36) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Blessing
Цитата: Lokoflesh
Которые баблом кличутся, только бабло сделает Зенит чемпионом. Имхо.

Согласен, это не последнее.

В случае с Зенитом это архиважное. Желаю вам получить еще 80 лимонов на состав.
Куцый он у вас пока.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: кандид (Сегодня, 19:25) #
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Саламыч прав - никогда не спорь с ненормальными .Жирков , так Жирков.
Регистрация: 29.09.2016
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Которые баблом кличутся, только бабло сделает Зенит чемпионом. Имхо.

Согласен, это не последнее.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:23) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Blessing
а против рфпэловских автобусов, другие качества нужны,

Которые баблом кличутся, только бабло сделает Зенит чемпионом. Имхо.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
прям так и сказал? joy
генка-пистабол -задушевник..
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жирков действительно очень убедительно выглядел, но испанцы давали играть, а в чемпионате России Зениту играть не дают, вон нарвались на вагон Локо, х... с места сдвинешь, и никакой Жирков и проч. не помогут, ибо стоять у своих ворот научились все, большого ума не надо, и главное, результат даёт. Жирков хорош в открытой, честной игре, а против рфпэловских автобусов, другие качества нужны, имхо.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:06) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
После пресс-конференции я подошёл к Станиславу Саламовичу, поздравил его и сказал: "Лучшим-то был Жирков".

Ну или Смольников, или Кузяев с Кокориным. Один хрен ты других игроков сборной на поле в упор не видишь. laughing


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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