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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Геннадий Орлов: Черчесов сказал, что ставит Жиркова, чтобы показать Манчини уровень Юры
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по поводу игры полузащитника Юрия Жиркова в товарищеском матче с командой Испании (3:3).
"С испанцами у нас была более жёсткая игра, чем с аргентинцами, но Черчесов правильно сделал, что сменил тактику после первого тайма. Во втором тайме мы начали играть не с пятью защитниками, а с четырьмя, и Жирков пошёл вперёд. Видели, как он играл? Великолепно! После пресс-конференции я подошёл к Станиславу Саламовичу, поздравил его и сказал: "Лучшим-то был Жирков". Он ответил: "Конечно. Я Жиркова ставлю, чтобы показать Манчини, какой он замечательный футболист. В "Зените" же Юра не на главных ролях". Вот это проблема "Зенита", и тренерам надо разобраться, на кого делать ставку", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
"Чемпионат.сом"
"С испанцами у нас была более жёсткая игра, чем с аргентинцами, но Черчесов правильно сделал, что сменил тактику после первого тайма. Во втором тайме мы начали играть не с пятью защитниками, а с четырьмя, и Жирков пошёл вперёд. Видели, как он играл? Великолепно! После пресс-конференции я подошёл к Станиславу Саламовичу, поздравил его и сказал: "Лучшим-то был Жирков". Он ответил: "Конечно. Я Жиркова ставлю, чтобы показать Манчини, какой он замечательный футболист. В "Зените" же Юра не на главных ролях". Вот это проблема "Зенита", и тренерам надо разобраться, на кого делать ставку", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
"Чемпионат.сом"
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