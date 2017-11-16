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Маринато Гильерме пропустит матч с "Анжи"

Голкипер "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме не сможет принять участие в матче 17-го тура чемпионата России с "Анжи", сообщает "Спорт день за днем".

31-летний вратарь получил повреждение сухожилия прямой мышцы бедра 2 ноября в матче группового этапа Лиги Европы с "Шерифом" (1:2). С тех пор он пропустил встречу с ЦСКА (2:2).
Теги: Гильерме Локомотив Анжи
Сегодня, 19:11
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Лечись лучше, есть кому в воротах сыграть.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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