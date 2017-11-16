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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Родолфо: я бы хотел поиграть еще пару лет
Бразильский защитник Родолфо хотел бы продлить контракт с грозненским "Ахматом".
Срок соглашения 35-летнего защитника с клубом истекает в конце июня 2018 года.
"Сейчас мои планы - приносить пользу команде в этом сезоне. Клуб пока мне ничего не предлагал, мы думаем о задачах, поставленных перед командой. Других предложений ко мне не поступало, но я бы с удовольствием продлил контракт с "Ахматом", нахожусь здесь уже три года и чувствую себя комфортно, как дома. У меня очень хорошие отношения с руководством команды, так что буду работать, чтобы приносить результат.
Я бы хотел поиграть еще пару лет, пока у меня есть силы и нет травм", - цитирует Родолфо ТАСС.
Срок соглашения 35-летнего защитника с клубом истекает в конце июня 2018 года.
"Сейчас мои планы - приносить пользу команде в этом сезоне. Клуб пока мне ничего не предлагал, мы думаем о задачах, поставленных перед командой. Других предложений ко мне не поступало, но я бы с удовольствием продлил контракт с "Ахматом", нахожусь здесь уже три года и чувствую себя комфортно, как дома. У меня очень хорошие отношения с руководством команды, так что буду работать, чтобы приносить результат.
Я бы хотел поиграть еще пару лет, пока у меня есть силы и нет травм", - цитирует Родолфо ТАСС.
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