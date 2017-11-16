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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Геннадий Орлов: Лунёв хочет восстановиться к "Спартаку", но ему это делать не надо
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией о состоянии вратаря "Зенита" и сборной России Андрея Лунёва, который не смог доиграть товарищеский матч Россия — Испания (3:3) из-за травмы головы.
"Я вчера разговаривал с Лунёвым по телефону, и Андрей благодарит всех, кто его поддерживает. Он себя неплохо чувствует. Ему зашили рану, которая, к счастью, оказалась неглубокой, и есть сотрясение. Лунёв мне даже сказал, что хочет выйти к "Спартаку". Но я думаю, что это делать не надо. У "Зенита" есть Лодыгин, а Андрею надо выздороветь. Лунёв — замечательный вратарь, настоящий дублёр Акинфеева, и он доказывает это своим мастерством, упорством, спокойствием", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
"Чемпионат.сом"
"Я вчера разговаривал с Лунёвым по телефону, и Андрей благодарит всех, кто его поддерживает. Он себя неплохо чувствует. Ему зашили рану, которая, к счастью, оказалась неглубокой, и есть сотрясение. Лунёв мне даже сказал, что хочет выйти к "Спартаку". Но я думаю, что это делать не надо. У "Зенита" есть Лодыгин, а Андрею надо выздороветь. Лунёв — замечательный вратарь, настоящий дублёр Акинфеева, и он доказывает это своим мастерством, упорством, спокойствием", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
"Чемпионат.сом"
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