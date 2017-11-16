Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Геннадий Орлов: Лунёв хочет восстановиться к "Спартаку", но ему это делать не надо

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией о состоянии вратаря "Зенита" и сборной России Андрея Лунёва, который не смог доиграть товарищеский матч Россия — Испания (3:3) из-за травмы головы.

"Я вчера разговаривал с Лунёвым по телефону, и Андрей благодарит всех, кто его поддерживает. Он себя неплохо чувствует. Ему зашили рану, которая, к счастью, оказалась неглубокой, и есть сотрясение. Лунёв мне даже сказал, что хочет выйти к "Спартаку". Но я думаю, что это делать не надо. У "Зенита" есть Лодыгин, а Андрею надо выздороветь. Лунёв — замечательный вратарь, настоящий дублёр Акинфеева, и он доказывает это своим мастерством, упорством, спокойствием", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Лунев Зенит Спартак
Сегодня, 20:07
Напечатать
19
(4)
№19 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 22:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Геннадий Сергеевич прав - не тот это матч и не тот соперник, ради которого Лунёву или кому-нибудь другому стоит выходить не восстановившись.
Регистрация: 22.02.2013
№18 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:39) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ждем боевой состав Зенита в Москве.
Справимся? Вернемся полноценно в гонку. Нет — то все. 3 строка предел
Регистрация: 22.09.2007
№17 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 21:22) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо выходить на поле и играть, доказывать, что он ЛУЧШИЙ!!!!!
А Гена как обычно вырезано-->вырезанонюж порит.


--------------------
Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№16 Написал: miktar (Сегодня, 21:13) #
  • -7
  •  (7)
online

Цитата: grisha
Цитата: miktar
"дайте постоять в сборной, меня все хвалят..."

Лечись
Лунёв никогда не хотел занять место Игоря в этом говне - пока Игорь сам не откажется участвовать в этой куйне

laughing laughing laughing


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: holod
андрею луневу выздороветь полностью и вернуться в строй...

точно


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№14 Написал: grisha (Сегодня, 21:09) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
спад защиты Зенита.

Вот именно
Хуже вратаря в РФ нет - но пендали и близкие удары берёт
Остальное - всё пропускает ((((((((
Ему в хоккей надо было
Регистрация: 19.04.2017
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:06) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
здоровья и скорейшего выздоровления,ждем на поле,а то потом сошлются еще на отсутствие Лунева
Регистрация: 3.08.2016
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:02) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Как Чебурашку подарил московской тёлке, так в Зените развалилась защита

Думаю,тут расклад такой: Чебурашка уже московской тёлки, пересеклась где-то с Гараем, съепавшись с ним в Валенсию, что предопределило жестокий спад защиты Зенита. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: grisha (Сегодня, 21:00) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: miktar
"дайте постоять в сборной, меня все хвалят..."

Лечись
Лунёв никогда не хотел занять место Игоря в этом говне - пока Игорь сам не откажется участвовать в этой куйне
Регистрация: 19.04.2017
№10 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ахилл
Да это им и не поможет...

Конечно, не поможет - забивать-то не он будет, даже если выйдет.
Регистрация: 22.02.2013
№9 Написал: miktar (Сегодня, 20:54) #
  • -5
  •  (5)
online

а как же сборная?
"дайте постоять в сборной, меня все хвалят..."


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№8 Написал: palach Питер (Сегодня, 20:37) #
  • +1
  •  (11)

Вот всё же пацан ещё! Хватит ещё на твой век спартаков. Долечивайся. Мозг - это серьёзно. Не сопли в носу.
Регистрация: 21.11.2006
№7 Написал: grisha (Сегодня, 20:27) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Последнее чемпионство брали с ним, с рекордом по пропущенным за сезон.

Это не он - чемпионтсво брали , потому что Чебурашка у меня на стекле висел
Как Чебурашку подарил московской тёлке, так в Зените развалилась защита
Ещё пример - Денисов - вааще не футболист, который всегда прячется за хорошего защитника и пытается сделать вид, что играет в футбол на перехватах
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 20:21) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Да это им и не поможет...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№5 Написал: holod хамина (Сегодня, 20:18) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
андрею луневу выздороветь полностью и вернуться в строй...
Регистрация: 16.05.2011
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:16) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
[quote=grisha][quote=Blessing]Юра наше всё! [/quote]
[quote]Юра - полное говно[/quote]
Последнее чемпионство брали с ним, с рекордом по пропущенным за сезон.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 20:15) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Поставят Blyassinga, как раз любитель в очко пустить. А Андрюхе здоровья пусть подлечится
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: grisha (Сегодня, 20:13) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Юра наше всё!

Юра - полное говно, егог можнг ставить только на буллиты )))))))))))
Лучше тогда ставить Мишу или Бирюкова
Но можно и Новосельцева - тоже лучше Лодыгина
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:08) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Юра наше всё! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.