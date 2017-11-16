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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Болельщик: "Спартак" обесценил золото, подарив его дворникам и посудомойщицам
Известный болельщик "Спартака" Андрей Меркин высказал свое недовольство руководством клуба после завоевания долгожданного чемпионства в прошлом сезоне.
– Я не буду расставлять по важности пункты, просто приведу факты. "Спартак" помпезно отмечает чемпионство и награждает команду золотыми медалями. Мы все ждали этого дня 16 лет! Но мероприятие прошло в закрытом режиме! Туда были приглашены немало людей, которые вообще не имеют отношения к "Спартаку", а самим болельщикам запретили присутствовать.
Я знаю, что актив просил выделить хотя бы по два билета на каждую группировку, это каких-то 20 билетов. Однако Измайлов и в этом нам отказал. Такое на моей памяти болельщика команды с большим стажем произошло впервые.
Далее: по регламенту чемпиону полагается 40 комплектов медалей. Вы знаете, сколько медалей клуб дополнительно заказал? 400!
- Что тут неправильно? Наверняка решили наградить всех сотрудников клуба, команды и базы.
– Мы сами обесценили наше золото, подарив его в том числе дворникам и посудомойщицам.
К золотой медали нужно относиться трепетно, эта должна быть реликвия. Что в итоге мы видим? Те же самые медали дарятся и наверняка продаются людям, которые вообще непричастны к чемпионству. Посмотрите соцсети, уверен, и вы найдете такие примеры.
"Газета.ру"
– Я не буду расставлять по важности пункты, просто приведу факты. "Спартак" помпезно отмечает чемпионство и награждает команду золотыми медалями. Мы все ждали этого дня 16 лет! Но мероприятие прошло в закрытом режиме! Туда были приглашены немало людей, которые вообще не имеют отношения к "Спартаку", а самим болельщикам запретили присутствовать.
Я знаю, что актив просил выделить хотя бы по два билета на каждую группировку, это каких-то 20 билетов. Однако Измайлов и в этом нам отказал. Такое на моей памяти болельщика команды с большим стажем произошло впервые.
Далее: по регламенту чемпиону полагается 40 комплектов медалей. Вы знаете, сколько медалей клуб дополнительно заказал? 400!
- Что тут неправильно? Наверняка решили наградить всех сотрудников клуба, команды и базы.
– Мы сами обесценили наше золото, подарив его в том числе дворникам и посудомойщицам.
К золотой медали нужно относиться трепетно, эта должна быть реликвия. Что в итоге мы видим? Те же самые медали дарятся и наверняка продаются людям, которые вообще непричастны к чемпионству. Посмотрите соцсети, уверен, и вы найдете такие примеры.
"Газета.ру"
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