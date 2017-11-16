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Болельщик: "Спартак" обесценил золото, подарив его дворникам и посудомойщицам

Известный болельщик "Спартака" Андрей Меркин высказал свое недовольство руководством клуба после завоевания долгожданного чемпионства в прошлом сезоне.

– Я не буду расставлять по важности пункты, просто приведу факты. "Спартак" помпезно отмечает чемпионство и награждает команду золотыми медалями. Мы все ждали этого дня 16 лет! Но мероприятие прошло в закрытом режиме! Туда были приглашены немало людей, которые вообще не имеют отношения к "Спартаку", а самим болельщикам запретили присутствовать.

Я знаю, что актив просил выделить хотя бы по два билета на каждую группировку, это каких-то 20 билетов. Однако Измайлов и в этом нам отказал. Такое на моей памяти болельщика команды с большим стажем произошло впервые.

Далее: по регламенту чемпиону полагается 40 комплектов медалей. Вы знаете, сколько медалей клуб дополнительно заказал? 400!

- Что тут неправильно? Наверняка решили наградить всех сотрудников клуба, команды и базы.

– Мы сами обесценили наше золото, подарив его в том числе дворникам и посудомойщицам.

К золотой медали нужно относиться трепетно, эта должна быть реликвия. Что в итоге мы видим? Те же самые медали дарятся и наверняка продаются людям, которые вообще непричастны к чемпионству. Посмотрите соцсети, уверен, и вы найдете такие примеры.

"Газета.ру"
Теги: Спартак
Сегодня, 21:02
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4
(4)
№4 Написал: следующий (Сегодня, 21:16) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
Вы знаете, сколько медалей клуб дополнительно заказал? 400!

А получил?????????????
Регистрация: 14.12.2012
№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:15) #
  • -10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kraf
Ну как Алекперову не дать медаль?

И этим....
Которые пенсионеров за квартиры убивают - им орден Путина за долю
А квартиры чиновникам (((
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну как Алекперову не дать медаль?
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой здравомыслящий парень, ведь всё верно сказал, свиньи свихнулись, раздавая медали направо и налево. Конечно, они обесценились, если Глушака приравняли к уборщице, сделавшей такой же весомый вклад в эту победу, бред.
Ну, на то они и свиньи, так соригинальничать могут только слабоумные, которые даже не в состоянии по достоинству оценить свою победу.
Я стал их презирать еще больше, их дремучести нет аналогов в спортивном мире, клоуны, плять. satisfied


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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