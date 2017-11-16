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Геннадий Орлов: не советовал бы Смолову уезжать в Европу

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову не стоит уезжать в Европу.

"Смолов необыкновенно проявил себя в матче с Испанией, забил два замечательных гола. Даже тренер сборной Испании на пресс-конференции говорил, что Федор – форвард очень высокого уровня. Такая оценка из уст наставника испанцев – это очень здорово.

Купит ли его какой-то европейский клуб? А зачем? У нас что, задача продать его? Я за то, чтобы все хорошие футболисты оставались здесь. Даже если он сам хочет уехать, у меня другое мнение. Надо оставаться.

Вот Слуцкий ушел из ЦСКА, который выступает в Лиге чемпионов, а сейчас тренирует команду второй английской лиги. Что он там делает? Здесь был бы в Лиге чемпионов.

Спортсмены считают Лигу чемпионов главным турниром, и надо проявлять себя там. Разве тот же "Краснодар" не может дойти до Лиги чемпионов?

Уходить сегодня – это очень большой риск, потому что конкуренция в европейских грандах сумасшедшая. У них там каждая команда – это сборная мира. Поэтому я не советовал бы Федору уезжать.

Все говорят: надо, чтобы он играл за границей, и мы потом будем его приглашать… Не факт, что Смолов вообще там будет играть, потому что в Европе высокая конкуренция, а наши футболисты пока не профессионалы на 100%. Потому они так неровно и играют – в одном матче хорошо, в другом – не очень", – сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Смолов Краснодар
Вчера, 22:33
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№7 Написал: Angelsh (Вчера, 23:36) #
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Всё так и есть. Среди наших уехавших туда мало кто заиграл. Ну сядет Смолов на скамейку в какой-нибудь Севилье? Кто от этого выиграет?
Регистрация: 19.07.2016
№6 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:21) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гена конечно советует в зенит,но это тебе не Ерохин с Полозом
Регистрация: 3.08.2016
№5 Написал: baden69 (Вчера, 23:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: НЕ СОВЕТОВАЛ БЫ СМОЛОВУ УЕЗЖАТЬ В ЕВРОПУ

А я не советовал бы Орлову комментировать матчи...
Интересно, чей совет полезнее?
Регистрация: 31.08.2010
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Орлова сегодня много. На бис выступает
Регистрация: 21.12.2010
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:58) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Возраст у него подходящий, для чемпионата Италии и Германии физики должно хватить.
Ну и конечно лучшие игроки должны пробовать себя в более сильном чемпионате.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Sokrates С-Петербург (Вчера, 22:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Помню, как Орлов выступал против отъезда Аршавина и Кержакова. Потом восхищался. А потом злорадствовал, что я мол говорил.
Регистрация: 8.09.2012
№1 Написал: miktar (Вчера, 22:38) #
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Орлович, бери микрофон и вставай в ворота. Там и жестикуляция будет видна.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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