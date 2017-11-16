Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Головин сегодня тренировался в общей группе ЦСКА

ЦСКА сегодня провел очередную тренировку на базе в Ватутинках.

К тренировкам команды присоединились вернувшиеся из сборных футболисты. В общей группе работал полузащитник Александр Головин, который восстанавливался после полученного в игре с "Локомотивом" повреждения. Индивидуально работал лишь Марио Фернандес. Завтра команда проведёт утреннюю тренировку, после чего вылетит в Хабаровск на матч со СКА.

ПФК ЦСКА
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 21:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.